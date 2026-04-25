Trang phục của phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khi ở Việt Nam

Tổng thống Hàn và phu nhân mua kem Thủy Tạ ở bờ hồ, ăn phở tại một tiệm nhỏ trên phố Đinh Liệt, ghé vào cửa hàng lưu niệm.

Trên trang cá nhân, ông Lee Jae Myung viết: "Một buổi tối Hà Nội thật đẹp. Khi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và những con ngõ nhỏ nơi phố cổ, tôi có dịp được chào hỏi và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ người dân Việt Nam". Ông cho rằng gặp gỡ mọi người trong không gian đời thường khiến ông cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ông khép lại bài viết bằng lời khen ẩm thực Việt: "Người ta bảo ở Việt Nam cứ ghé vào một quán ăn bất kỳ nào đều ngon, quả đúng là như vậy. Cảm ơn vì một bữa tối tuyệt vời!". Ảnh: Instagram jaemyung