Trang phục của phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khi ở Việt Nam

Sáng 24/4, vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân thăm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu ngày cuối trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: Giang Huy
Sáng 24/4, vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân thăm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu ngày cuối trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân. Ảnh: Giang Huy
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hae Kyung diện bộ váy suit trắng và giày cao gót đồng điệu đính đá. Đôi giày này được bà sử dụng trong suốt chuyến đi. Thiết kế dễ phối, phù hợp với tủ đồ có bảng màu sáng, nhẹ nhàng của bà. Ảnh: Giang Huy
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hae Kyung diện bộ váy suit trắng và giày cao gót đồng điệu đính đá. Đôi giày này được bà sử dụng trong suốt chuyến đi. Thiết kế dễ phối, phù hợp với tủ đồ có bảng màu sáng, nhẹ nhàng của bà. Ảnh: Giang Huy
Tối 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung đi dạo quanh Hồ Gươm. Bà Kim chọn đầm suông màu trắng ngà dài quá đầu gối để thuận tiện khi di chuyển. Bộ váy dáng áo khoác mang phong cách của những năm 1920. Ảnh: Giang Huy
Tối 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung đi dạo quanh Hồ Gươm. Bà Kim chọn đầm suông màu trắng ngà dài quá đầu gối để thuận tiện khi di chuyển. Bộ váy dáng áo khoác mang phong cách của những năm 1920. Ảnh: Giang Huy
Tổng thống Hàn và phu nhân mua kem Thủy Tạ ở bờ hồ, ăn phở tại một tiệm nhỏ trên phố Đinh Liệt, ghé vào cửa hàng lưu niệm.
Trên trang cá nhân, ông Lee Jae Myung viết: "Một buổi tối Hà Nội thật đẹp. Khi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và những con ngõ nhỏ nơi phố cổ, tôi có dịp được chào hỏi và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ người dân Việt Nam". Ông cho rằng gặp gỡ mọi người trong không gian đời thường khiến ông cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ông khép lại bài viết bằng lời khen ẩm thực Việt: "Người ta bảo ở Việt Nam cứ ghé vào một quán ăn bất kỳ nào đều ngon, quả đúng là như vậy. Cảm ơn vì một bữa tối tuyệt vời!". Ảnh: Instagram jaemyung
Tổng thống Hàn và phu nhân mua kem Thủy Tạ ở bờ hồ, ăn phở tại một tiệm nhỏ trên phố Đinh Liệt, ghé vào cửa hàng lưu niệm.
Trên trang cá nhân, ông Lee Jae Myung viết: "Một buổi tối Hà Nội thật đẹp. Khi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và những con ngõ nhỏ nơi phố cổ, tôi có dịp được chào hỏi và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ người dân Việt Nam". Ông cho rằng gặp gỡ mọi người trong không gian đời thường khiến ông cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ông khép lại bài viết bằng lời khen ẩm thực Việt: "Người ta bảo ở Việt Nam cứ ghé vào một quán ăn bất kỳ nào đều ngon, quả đúng là như vậy. Cảm ơn vì một bữa tối tuyệt vời!". Ảnh: Instagram jaemyung
Tổng thống Hàn Quốc đội nón lá, ăn sầu riêng khi dạo Hồ Gươm. Video: Lộc Chung
Sáng cùng ngày, khi đi xem múa rối nước, tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bà Kim Hae Kyung mặc áo dài kết hợp ví cầm tay đính hạt. Bộ áo dài là món quà bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - tặng bà Kim Hae Kyung. Ảnh: Giang Huy
Sáng cùng ngày, khi đi xem múa rối nước, tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, bà Kim Hae Kyung mặc áo dài kết hợp ví cầm tay đính hạt. Bộ áo dài là món quà bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - tặng bà Kim Hae Kyung. Ảnh: Giang Huy
Trong thư trên trang cá nhân của ông Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung nói biết ơn, trân trọng món quà của bà Ngô Phương Ly.
"Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận bằng những bức ảnh để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn", bà Kim Hae Kyung viết. Ảnh: Instagram jaemyung
Trong thư trên trang cá nhân của ông Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung nói biết ơn, trân trọng món quà của bà Ngô Phương Ly.
"Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận bằng những bức ảnh để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn", bà Kim Hae Kyung viết. Ảnh: Instagram jaemyung
Thiết kế do Vũ Việt Hà thực hiện, bằng lụa tơ tằm dệt thủ công hoa văn hoa cúc, hoàn thiện trong năm ngày. Bộ áo mang phom dáng suông thập niên 1930, cách tân với phần cổ cao hơn và tay áo hẹp hơn.
Vũ Việt Hà giải thích lý do đưa sự cách tân vào tà áo: "Hàn Quốc là đất nước thời trang. Do đó, thay vì tạo nên chiếc áo nguyên bản của thập niên 1930, tôi muốn thay đổi một chút để phù hợp với vóc dáng và thẩm mỹ của bà". Ảnh: Instagram jaemyung
Thiết kế do Vũ Việt Hà thực hiện, bằng lụa tơ tằm dệt thủ công hoa văn hoa cúc, hoàn thiện trong năm ngày. Bộ áo mang phom dáng suông thập niên 1930, cách tân với phần cổ cao hơn và tay áo hẹp hơn.
Vũ Việt Hà giải thích lý do đưa sự cách tân vào tà áo: "Hàn Quốc là đất nước thời trang. Do đó, thay vì tạo nên chiếc áo nguyên bản của thập niên 1930, tôi muốn thay đổi một chút để phù hợp với vóc dáng và thẩm mỹ của bà". Ảnh: Instagram jaemyung
Trong tiệc chiêu đãi do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì ngày 22/4, bà Kim Hae Kyung mặc hanbok truyền thống màu trắng, khoác áo đỏ đồng điệu với màu cà vạt của chồng. Theo Elle, sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng. Ảnh: TTXVN
Trong tiệc chiêu đãi do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì ngày 22/4, bà Kim Hae Kyung mặc hanbok truyền thống màu trắng, khoác áo đỏ đồng điệu với màu cà vạt của chồng. Theo Elle, sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng. Ảnh: TTXVN
Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều cùng ngày, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc diện hanbok xanh pastel. Theo Elle, hanbok đơn sắc thể hiện sự trang trọng so với hanbok thêu họa tiết. Trong khi nhiều người thường diện hanbok hai tông màu, bà Kim Hae Kyung chuộng mặc cả bộ một màu. Ảnh: Giang Huy
Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch chiều cùng ngày, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc diện hanbok xanh pastel. Theo Elle, hanbok đơn sắc thể hiện sự trang trọng so với hanbok thêu họa tiết. Trong khi nhiều người thường diện hanbok hai tông màu, bà Kim Hae Kyung chuộng mặc cả bộ một màu. Ảnh: Giang Huy
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến sân bay Nội Bài chiều 21/4. Bà Kim thể hiện gu thời trang tối giản với váy suit tím oải hương. Trong những ngày thăm Việt Nam, bà trung thành lối trang điểm trong suốt, tiết chế trang sức, phụ kiện. Ảnh: AFP
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến sân bay Nội Bài chiều 21/4. Bà Kim thể hiện gu thời trang tối giản với váy suit tím oải hương. Trong những ngày thăm Việt Nam, bà trung thành lối trang điểm trong suốt, tiết chế trang sức, phụ kiện. Ảnh: AFP
Ý Ly