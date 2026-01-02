Trang phục chàng rể Mông Cổ gây chú ý ở lễ rước dâu Việt

Chàng trai người Mông Cổ - Khosbayar, 27 tuổi - mang 12 tráp sính lễ gồm sáu tráp theo phong tục Việt, sáu tráp theo truyền thống Mông Cổ hỏi cưới cô gái Bảo Ngọc, 25 tuổi, quê Khánh Hòa, hôm 29/12/2025.

Cô dâu đăng tải ảnh, video ngày vui lên trang cá nhân, được công chúng quan tâm và chia sẻ trên các trang xã hội. Nickname Phạm Thanh Lịch bình luận: "Người Việt lấy Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Phi thì nhiều, chứ lấy chồng Mông Cổ thì lần đâu tôi thấy".