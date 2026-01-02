Trang phục chàng rể Mông Cổ gây chú ý ở lễ rước dâu Việt

Chàng trai người Mông Cổ - Khosbayar, 27 tuổi - mang 12 tráp sính lễ gồm sáu tráp theo phong tục Việt, sáu tráp theo truyền thống Mông Cổ hỏi cưới cô gái Bảo Ngọc, 25 tuổi, quê Khánh Hòa, hôm 29/12/2025.
Cô dâu đăng tải ảnh, video ngày vui lên trang cá nhân, được công chúng quan tâm và chia sẻ trên các trang xã hội. Nickname Phạm Thanh Lịch bình luận: "Người Việt lấy Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Phi thì nhiều, chứ lấy chồng Mông Cổ thì lần đâu tôi thấy".
Đoàn nhà trai gồm 12 thành viên trong gia đình từ Mông Cổ sang Việt Nam hỏi cưới dâu.
Cô dâu diện áo dài đón tiếp đoàn nhà trai, làm lễ gia tiên, sau đó thay sang trang phục Mông Cổ để thực hiện các nghi thức khác.
Trang phục cô dâu có chất liệu satin cao cấp, dáng suông, tay dài, cổ cao, phủ kín từ vai đến mắt cá chân. Phụ kiện gồm hợp kim mạ vàng.
Mũ cưới Mông Cổ có dáng cao, phần đỉnh nhô lên biểu trưng cho bầu trời vĩnh cửu (Tengri) - vị thần tối cao trong tín ngưỡng Mông Cổ. Khăn lụa sau mũ màu trắng như sữa ngựa với lời chúc con cháu đông đúc. Phần tua rủ hai bên má mang ý nghĩa bảo hộ, xua đuổi tà khí.
Cổ tay áo cô dâu có thêu hoa văn hình học, mây, sóng, thân áo không ôm sát, tạo sự trang nghiêm, kín đáo.
Chú rể mặc trang phục tương đồng cô dâu, dáng thẳng, vai rộng, thắt đai ngang eo, nhấn mạnh vai trò trụ cột trong gia đình.
Theo phong tục người Mông Cổ, chú rể cầm chiếc khăn và một chén sữa bò mời bố mẹ cô dâu để xin phép được hỏi cưới. Trong lễ đính hôn, nhà trai gửi sính lễ gồm vàng, tiền mặt.
Những đồ thủ công bằng bạc, biểu trưng cho sự thanh khiết, phổ biến trong đời sống người du mục.
Mâm sính lễ người Việt kết hình rồng phụng từ các loại trái cây, trầu cau, biểu tượng cho sự sung túc, hạnh phúc và thịnh vượng.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp