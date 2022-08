Trang phục cao su hot trở lại

Kim Kardashian cũng là fan của mốt này nhiều năm nay. Cô từng gây ấn tượng với cả bộ kín mít, gồm sơ mi và quần bó. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2019, cô từng nói chất liệu cao su hơi bất tiện khi tạo ra những tiếng cọt kẹt do cọ xát vào nhau trong lúc người mặc cử động hay di chuyển. So với các chất liệu khác, cao su không co giãn và mềm mại, khiến ngồi khó khăn và thít chặt vào cơ thể.