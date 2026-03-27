Trang Pháp thi 'Đạp gió' của Trung Quốc

Ca sĩ Trang Pháp thi "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", chương trình truyền hình đình đám của đài Hồ Nam, phiên bản gốc show "Chị đẹp" tại Việt Nam.

Ngày 27/3, ban tổ chức công bố 33 thí sinh mùa mới, trong đó có Trang Pháp. Theo Sina, cô là nghệ sĩ quốc tế duy nhất trong show năm nay.

Ca sĩ xác nhận thông tin, cho biết muốn học hỏi, bước ra khỏi vùng an toàn. "Tới Đạp gió 2026 tại Trung Quốc, tôi đem theo tình yêu âm nhạc cùng khát khao được mang âm nhạc và văn hóa Việt đến giao lưu, kết nối với những người bạn mới", cô nói.

Ca sĩ Trang Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một số nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng tham gia gồm Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Ôn Tranh Vanh, Từ Mộng Khiết. Họ sẽ tập luyện, ghi hình năm buổi công diễn. Chương trình được giới thiệu lấy âm nhạc làm cầu nối, kết hợp hài hòa giữa mỹ học truyền thống Trung Hoa và ngôn ngữ quốc tế, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Vòng loại trực tiếp diễn sẽ ra ngày 3/4, đêm công diễn đầu tiên phát sóng ngày 17/4, chung kết vào ngày 19/6.

Trước đó, một số hình ảnh Trang Pháp tham gia ghi hình show rò rỉ. Nhiều khán giả cho biết kỳ vọng ca sĩ đạt thành tích cao bởi cô là người hoạt ngôn, đa tài. Năm 2024, cô từng cùng các thành viên còn lại trong nhóm LUNAS sang Trung Quốc diễn ở chương trình.

Từ năm 2023, êkíp hướng tới sự đa dạng văn hóa khi mời nhiều người nước ngoài tham gia. Năm 2023, Chi Pu là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình, để lại nhiều dấu ấn và đoạt cúp. Một năm sau, Suni Hạ Linh góp mặt trong show Suni nhưng không vào danh sách thành đoàn chung kết.

Nhóm 'Chị đẹp' LUNAS diễn ở 'Đạp gió' bản Trung Quốc Trang Pháp (từ 2:19 đến 2:52) múa cột ở "Đạp gió" Trung Quốc năm 2024. Video: Mango

Trang Pháp 37 tuổi, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn Việt Nam, từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, nghiên cứu ngôn ngữ.

Cô học piano lúc sáu tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ 1&2, Gái già lắm chiêu 3&5, Âm mưu giày gót nhọn. Năm 2024, Trang Pháp đoạt cúp tại chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên. Sau 10 năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ được khán giả nhận xét đa tài khi có thể hát, rap, sáng tác, vũ đạo.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV thực hiện, lên sóng năm 2020. Show quy tụ nghệ sĩ ở nhiều thế hệ của làng giải trí Hoa ngữ. Họ sẽ tham gia huấn luyện, trình diễn ca nhạc. Người xem bình chọn bảy nghệ sĩ xuất sắc tạo thành nhóm nhạc nữ mới. Show ghi điểm nhờ tiết mục công phu, thiết kế sân khấu ấn tượng. Trước đó, Jesscica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD - là ca sĩ nước ngoài đầu tiên tham gia chương trình.

Hà Thu