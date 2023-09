Trang Nemo xin hưởng án treo bất thành

TP HCMTòa phúc thẩm cho rằng án 9 tháng tù với Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) là thỏa đáng nên không có căn cứ để giảm nhẹ.

Ngày 8/9, TAND TP HCM bác kháng cáo của Trang, 31 tuổi, về tội Gây rối trật tự công cộng. Tòa cũng bác kháng cáo của ba đồng phạm là nhân viên làm việc cho Trang, giữ nguyên mức phạt từ 9 tháng đến một năm tù.

Theo HĐXX, do mâu thuẫn, bên trong cửa hàng của Trang, các bị cáo đã liên tục tấn công chị Khanh. Dù lực lượng chức năng can ngăn, Trang vẫn xông tới giật khẩu trang của nạn nhân, nhân viên tiếp tục lao vào đánh.

"Hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, có xu hướng bạo lực. Mức án cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng nên không có căn cứ để giảm nhẹ", HĐXX nêu quan điểm.

Cho rằng bị hại có một phần lỗi khi nói thô tục khiến các bị cáo bộc phát đánh lại thương tích song tòa đánh giá hành vi của các bị cáo "không đủ cơ sở để xử lý về tội Cố ý gây thương tích".

Tại tòa hôm nay, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Trang vắng mặt không lý do. Bị cáo Trang cho rằng việc không có luật sư sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình nên đề nghị được thuê luật sư mới.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa với giải thích việc các luật sư vắng mặt là nhằm trì hoãn kéo dài vụ án, không thuộc trường hợp bất khả kháng do trở ngại khách quan.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Trả lời HĐXX phúc thẩm, Trang thừa nhận sai phạm như bản án sơ thẩm như có hành vi giật khẩu trang của chị Khanh và không ngăn nhân viên đánh chị này. Trang khai nguyên nhân một phần do chị Khanh chửi thề khiến bị cáo và nhân viên bức xúc.

Theo Trang, mức án 9 tháng tù là quá nặng khi mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đang nuôi con nhỏ, cha mẹ bị bệnh ung thư, gia đình có công với cách mạng, ăn năn hối cải... Nếu bị cáo phải thi hành án sẽ gây khó khăn rất lớn cho bản thân, gia đình bị cáo và nhiều người.

"Tôi dằn vặt rất nhiều trong suốt hai năm qua. Cuộc sống của tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn từ sau khi xảy ra sự việc. Xin HĐXX cho tôi cơ hội để sửa sai, để tôi về nhà lo cho con nhỏ, gia đình và các nhân viên của mình. Tôi mong tòa sẽ ra một bản án có lý và tình", Trang nói.

Các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Là người có quyền nghĩa vụ liên quan, chị Khanh tiếp tục đề nghị tòa huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại với các bị cáo về tội Cố ý gây thương tích.

Bản án xác định, do mâu thuẫn với chị My (bạn của Khanh) trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết. Chiều 16/1/2022, My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

Các nhân viên Quy, Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị đánh. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Nam và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia.