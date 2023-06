Trang Nemo bị phạt 9 tháng tù

TP HCMTòa đánh giá Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo, thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, ít nghiêm trọng, nên tuyên phạt 9 tháng tù.

Chiều 16/6, TAND quận 1 tuyên Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tức Trang Nemo) phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Ba nhân viên của Trang nhận mức án từ 9 tháng đến một năm tù về cùng tội danh.

Đối với hành vi đánh chị Khanh gây thương tích, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng VKS giữ nguyên quan điểm truy tố do "chưa xác định được ai gây ra thương tích, xảy ra bên trong hay ngoài cửa hàng". Do giới hạn trong việc xét xử, tòa không xem xét.

Trước đó, được nói lời sau cùng, Trang bày tỏ hối hận, cho rằng không mong muốn sự việc xảy ra. Bị cáo xin tòa được hưởng án treo vì còn nuôi con nhỏ và đang quản lý cửa hàng tạo công ăn việc làm cho nhiều nhân viên. Trang cũng xin tòa giảm nhẹ cho các nhân viên của mình.

Bị cáo Trang Nemo và đồng phạm. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, do mâu thuẫn với chị My trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết. Chiều 16/1, My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

Tiếp đó, các nhân viên của Trang là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị đánh. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam (24 tuổi) và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia đánh Khanh.

Cả nhóm sau đó bị công an mời về trụ sở làm việc. Vừa ra khỏi cửa hàng, thấy chị Khanh thách thức, Trang lao tới giật khẩu trang của chị này ném xuống đất, còn nhóm nhân viên xông vào đánh. Chị Khanh bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại toà hôm nay, bị cáo Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trang khai, trước không biết chị My và Khanh là ai. Do chị My sử dụng hình ảnh của Trang để quảng cáo bán hàng online nên đã hẹn đến cửa hàng để xin lỗi.

"Khi My đang xin lỗi thì chị Khanh vào cửa hàng kéo tay yêu cầu ra về. Lúc này bị cáo hỏi chị là ai, có liên quan gì không và yêu cầu người này ra khỏi cửa hàng. Bị cáo có lao tới kéo khẩu trang của chị Khanh ra. Lúc này các nhân viên của bị cáo nhào vào đánh chị Khanh", Trang khai.

Trang thừa nhận có hành vi sai phạm khi giật khẩu trang của chị Khanh và không can ngăn nhân viên đánh chị này bởi sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Trang cho rằng, nguyên nhân xảy ra sự việc lúc đó là do chị Khanh chửi thề khiến mình và nhân viên bức xúc.

Phạm Quyền Quy cũng thừa nhận có đánh chị Khanh, vì cho rằng chị này buông lời thô tục. Bị cáo cho biết, sai phạm của mình xuất phát từ sự bức xúc và bột phát, mong tòa xem xét. Tương tự, các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam cho rằng lúc xảy ra sự việc bị một người xưng là chồng chị Khanh đánh.

Được gọi lên thẩm vấn sau đó, chị Khanh giữ nguyên yêu cầu xử lý các bị cáo về tội Cố ý gây thương tích.

Hải Duyên