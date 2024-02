Trang Nemo bị buộc thi hành án tù

TAND quận 10 đã bác đơn xin hoãn thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo, buộc phải chấp hành 9 tháng tù giam sau 7 ngày nữa.

Ngày 27/2, TAND quận 10, nơi Trang cư trú, ra thông báo buộc cô phải thi hành bản án của TAND TP HCM hồi tháng 9 năm ngoái. Theo quy định, sau 7 ngày kể từ khi ra thông báo, cô phải làm thủ tục đi chấp hành án.

Hồi tháng 11/2023, sau khi bị TAND TP HCM bác đơn kháng cáo, Trang đã nộp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do "là lao động duy nhất trong gia đình". Tuy nhiên, TAND quận 10 đã bác đề nghị của cô.

Khiếu nại của Trang về quyết định của TAND quận 10 lên tòa cấp trên cũng không được chấp nhận.

Nguyễn Xuân Hương Trang tại phiên tòa phúc thẩm tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Hải Duyên

Bản án có hiệu lực xác định, do mâu thuẫn với chị My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết. Chiều 16/1/2022, My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

Các nhân viên Quy, Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị đánh. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Nam và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia.