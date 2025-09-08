Trăng máu trên bầu trời thế giới

Mặt Trăng đêm 7/9, rạng sáng 8/9 tiến vào vùng bóng của Trái Đất, tối dần và chuyển từ màu bạc sang đỏ. Đây là nguyệt thực thứ hai trong năm 2025.

Trong ảnh, nguyệt thực một phần ở Myanmar đêm 7/9.