Trăng máu trên bầu trời thế giới

Mặt Trăng đêm 7/9, rạng sáng 8/9 tiến vào vùng bóng của Trái Đất, tối dần và chuyển từ màu bạc sang đỏ. Đây là nguyệt thực thứ hai trong năm 2025.
Trong ảnh, nguyệt thực một phần ở Myanmar đêm 7/9.
Nguyệt thực toàn phần ở Bắc Kinh, Trung Quốc rạng sáng 8/9.
5,8 tỷ người, tương đương khoảng 71% dân số thế giới, sống ở những khu vực địa lý đông dân nhất thuộc Đông bán cầu có tầm nhìn hoàn hảo để chứng kiến hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài 82 phút.
Sự kiện diễn ra gần 3 ngày trước khi Mặt Trăng đạt đến cận điểm (điểm gần Trái Đất nhất). Có nghĩa Mặt Trăng sẽ có vẻ lớn hơn một chút so với bình thường trên bầu trời đêm.
Các pha của Mặt Trăng được chụp ở thành phố Kolkata, Ấn Độ, đêm 7/9.
Nguyệt thực toàn phần trên bầu trời Áo đêm 7/9.
Vì nguyệt thực toàn phần này nằm sâu trong vùng bóng tối của Trái Đất, Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ sẫm và được gọi là "Trăng máu".
Toàn bộ nhật thực có thể quan sát ở châu Á, từ Arab Saudi đến Philippines, từ Bắc Băng Dương đến Nam Cực cũng như một số vùng Đông Phi và nửa phía tây Australia. Phần còn lại của châu Phi và Australia cùng với châu Âu có thể theo dõi một phần hiện tượng.
Những quốc gia đầu tiên chứng kiến pha toàn phần là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi các nước quan sát hiện tượng cuối cùng bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania.
Trong ảnh, nguyệt thực một phần trên bầu trời thành phố St. Petersburg của Nga đêm 7/9.
Người dân quan sát nguyệt thực ở Cape Town, Nam Phi, đêm 7/9.
Điệp Anh (Ảnh: AP, Reuters)