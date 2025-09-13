Trang chủ FIFA quá tải vì vé xem World Cup 2026

Ngay giai đoạn bán vé đầu tiên của World Cup 2026, hàng triệu người hâm mộ đã đổ vào trang chủ FIFA, khiến hệ thống quá tải.

Biểu tượng World Cup 2026 trên Quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ ngày 18/5/2023. Ảnh: Reuters

Đợt bán vé này là chương trình dành riêng cho những khách hàng của công ty cung cấp thẻ thanh toán đa quốc gia, nhà tài trợ hàng đầu FIFA. Về nguyên tắc, thời điểm đăng ký không ảnh hưởng đến cơ hội thành công. Tất cả hồ sơ hợp lệ trước hạn chót 19/9, đều được xem xét bình đẳng.

Tuy nhiên, nhu cầu quá lớn khiến nhiều người gặp lỗi kỹ thuật, như đồng hồ đếm ngược không hiện ra, hay thông báo "Bad Request" (yêu cầu không hợp lệ). FIFA thừa nhận thời gian chờ kéo dài do lượng truy cập bất thường. Họ cho biết đã có hơn 1,5 triệu đơn đăng ký chỉ trong 24 giờ đầu.

Khoảng một triệu vé, tương đương 15% tổng số vé giải đấu, sẽ được phân bổ trong đợt bán đầu tiên này. Người hâm mộ có thể đăng ký mua vé lẻ, vé theo cụm thành phố hoặc gói ba trận vòng bảng của một đội tuyển. Tuy nhiên, tất cả trận đấu vẫn chưa xác định, bởi lễ bốc thăm chia bảng chỉ diễn ra ngày 5/12 tới tại Washington D.C. Ngoại trừ ba đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, người mua chưa biết họ sẽ được xem đội nào thi đấu.

Trang chủ FIFA không truy cập được ở một thời điểm trong đợt bán vé đầu tiên cho World Cup 2026. Ảnh: X/BottomzSpotter

FIFA áp dụng chính sách giá vé linh hoạt, tức giá có thể thay đổi tùy theo mức độ quan tâm. Vé hạng 1, trận chung kết khởi điểm từ 6.730 USD. Vé rẻ nhất hạng 4, vòng bảng từ 60 USD. Phần lớn mức giá còn lại sẽ chỉ công bố khi giai đoạn mua vé chính thức bắt đầu từ 1/10.

FIFA sẽ mở một đợt bốc thăm tương tự cho tất cả người hâm mộ, rồi tới giai đoạn hậu bốc thăm khi lịch thi đấu cụ thể được xác định. Tới đầu năm 2026, người hâm mộ mới có cơ hội mua vé theo hình thức "ai đến trước được phục vụ trước", giống cách bán vé các sự kiện thể thao Mỹ.

Ngoài ra, FIFA còn bán "quyền mua vé" dưới dạng token kỹ thuật số trên nền tảng FIFA Collect. Khoảng 70.000 vé đã được hứa hẹn cho những người sở hữu token, dù họ vẫn phải trả toàn bộ giá vé khi thanh toán. FIFA cho biết cách này thử nghiệm nhu cầu thị trường và tạo cơ sở định giá minh bạch hơn.

Mỗi người hâm mộ có thể mua tối đa 40 vé, chia cho 10 trận, với tối đa bốn vé mỗi trận. FIFA theo dõi thông qua tài khoản "FIFA ID". Các nhóm đông có thể yêu cầu ngồi gần nhau, nhưng không được chọn ghế cụ thể mà chỉ chọn theo hạng vé.

World Cup 2026 sẽ là kỳ đầu tiên có 48 đội, trải dài trên ba quốc gia. Theo thống kê, đã có 8,5 triệu người đăng ký quan tâm mua vé. Nhu cầu khổng lồ này báo hiệu tình trạng cháy vé kéo dài cho tới khi bóng lăn, tháng 6/2026.

Xuân Bình (theo Athletic)