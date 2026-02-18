Trane Technologies mở rộng thương hiệu vận tải lạnh

Trane Technologies vừa hoàn tất thương vụ mua lại CSTK - đại lý lâu năm của Thermo King tăng cường dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tại vùng Đông Bắc và Trung Mỹ.

Đơn vị này sẽ được tích hợp vào hệ thống Thermo King Americas và hoạt động dưới mô hình công ty sở hữu trực tiếp.

CSTK hiện vận hành 10 cơ sở với hơn 200 nhân viên, cung cấp các giải pháp kiểm soát nhiệt độ cho vận tải hàng lạnh dưới thương hiệu Thermo King. Sau khi sáp nhập, CSTK tiếp tục phục vụ khách hàng với các dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, hợp đồng bảo dưỡng và giải pháp viễn thông cho hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.

Ông Adam Wittwer, Chủ tịch Thermo King Americas, cho biết thương vụ này giúp doanh nghiệp tiến gần hơn tới khách hàng tại các thị trường trọng điểm của Mỹ, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao mà khách hàng tin cậy mỗi ngày.

"CSTK đã xây dựng danh tiếng vững chắc trong nhiều thập kỷ với định hướng dịch vụ làm trọng tâm. Chúng tôi vui mừng chào đón đội ngũ giàu kinh nghiệm của họ gia nhập Thermo King Americas. Cùng nhau, chúng tôi kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng và tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Thermo King trong lĩnh vực vận tải kiểm soát nhiệt độ", ông Wittwer nhấn mạnh.

Trane Technologies là tập đoàn toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp kiểm soát nhiệt độ sáng tạo và bền vững thông qua các thương hiệu như Trane và Thermo King, tập trung vào nâng cao hiệu quả năng lượng và phát triển chuỗi lạnh hiện đại.

Thermo King là thương hiệu toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp kiểm soát nhiệt độ cho vận tải và lưu trữ hàng hóa. Hãng sản xuất thiết bị làm lạnh, sưởi ấm và hệ thống giám sát nhiệt độ cho xe tải, rơ-moóc, container lạnh... phục vụ chuỗi cung ứng thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ. Thermo King hiện thuộc sở hữu của Trane Technologies và được xem là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải kiểm soát nhiệt độ trên thế giới.

Hải My (Theo FleetOwner)