Trận tuyết 30 năm có một phủ trắng sa mạc Arab Saudi

Tuyết lần đầu phủ kín nhiều vùng sa mạc ở Arab Saudi trong 30 năm qua, khiến người dân nước này vừa lạ lẫm vừa phấn khích.

Khối không khí lạnh mang theo mưa và gió mạnh đã khiến tuyết bắt đầu rơi tại một số khu vực phía bắc Arab Saudi từ tuần trước. Đến nay, tuyết đã phủ kín các vùng sa mạc gần Tabuk như Jabal Al Lawz và cao nguyên Trojena ở độ cao khoảng 2.600 m, khi nền nhiệt giảm xuống khoảng -4 độ C.

Tại Tabuk và Hail, người dân đã đổ ra đường trượt tuyết, nhảy múa theo nhạc truyền thống, phấn khích tận hưởng cảnh tượng hiếm thấy trong đời. Video lan truyền trên X cho thấy đàn lạc đà đứng giữa sa mạc phủ tuyết.

Tuyết rơi '30 năm có một' ở Arab Saudi Người dân Arab Saudi ra đường nhảy múa giữa trời tuyết ở Tabuk. Video: X/Life in Saudi Arabia

Giới chuyên gia khí tượng cho biết đợt tuyết rơi lần này có liên quan đến một vùng áp thấp sâu quét qua nhiều khu vực ở Trung Đông, gây mưa lớn, gió lạnh và tuyết rơi bất thường.

Điều kiện lạnh giá trong khu vực dự kiến tiếp diễn trong những ngày tới. Gulf Today cho biết đây là lần đầu tuyết rơi phủ kín miền bắc Arab Saudi trong 30 năm qua.

Lạc đà giữa trời tuyết tại miền bắc Arab Saudi. Ảnh: Gulf Today

Nhà thiên văn học Mohammed bin Reddah Al Thaqafi cho hay tuyết thỉnh thoảng xuất hiện vào mùa đông ở Arab Saudi, song không mang tính chu kỳ. Tuyết rơi năm nay chủ yếu phụ thuộc vào những biến động của điều kiện khí hậu, khí quyển.

Arab Saudi cũng trải qua hình thái thời tiết cực đoan vào tuần trước, khi Dubai hứng chịu mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nhiều cơ quan, công sở phải cho nhân viên làm việc tại nhà.

Đức Trung (Theo Gulf Today, Gulf News, Al Jazeera)