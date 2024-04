Trần Tuấn Kiệt thắng chặng áp chót giải xe đạp xuyên Việt

Đồng ThápTay đua Trần Tuấn Kiệt tỏa sáng với chiến thắng ngay trên quê nhà Đồng Tháp ở chặng 24 giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup 2024.

Tuấn Kiệt mừng chiến thắng sau khi về nhất tại chặng 24 Cup Truyền hình TP HCM 2024 sáng 29/4. Ảnh: Đức Đồng

Chặng áp chót từ An Giang đi Đồng Tháp sáng nay 29/4 chỉ dài 91 km được xem như cử tập cho các tay đua trước màn dốc sức ở chặng cuối ngày mai. Khi các danh hiệu chung cuộc đã an bài, các đội đều có mục tiêu riêng để kiếm thắng chặng. Trong ngày đoàn đua về quê nhà, các tay đua Đồng Tháp quyết tâm đưa chân nước rút Trần Tuấn Kiệt về cạnh tranh nước rút.

Dù vấp phải sự tranh tài quyết liệt từ các đội An Giang, Vĩnh Long, TP HCM, ê-kíp Đồng Tháp vẫn hình thành đội hình mũi tên, trong đó sự xuất sắc của ngoại binh Loic để đưa Trần Tuấn Kiệt vào thế rút thuận lợi. Nhờ đó, cua-rơ Đồng Tháp này rút thắng Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) để chạm đích đầu tiên lúc đồng hồ điểm 2 giờ 10 phút 33 giây, đạt tốc độ trung bình 41,363 km/h. Cua-rơ của Nhựa Bình Minh Bình Dương Savva Novikov về thứ ba.

Đây là chiến thắng chặng thứ ba của Trần Tuấn Kiệt ở Cup Truyền hình năm nay. Anh đánh giá sự xuất hiện của các tay đua ngoại giúp tạo nên sức cạnh tranh gay gắt cho cuộc đua, nhưng đồng thời cũng giúp những cua-rơ nội như anh nâng cao trình độ.

"Hôm nay là chặng đua về quê nhà, nên toàn đội đã họp để bàn chiến thuật và động viên tinh thần lẫn nhau để làm sao đua tốc độ, về đích trong nhóm đông và cạnh tranh thứ hạng. Tôi rất vui vì toàn đội đã tuân thủ chiến thuật, bản thân tôi có được vị trí thuận lợi để rút giành chiến thắng. Xin được giành chiến thắng này cho người hâm mộ Đồng Tháp", Tuấn Kiệt chia sẻ sau vạch đích.

Với việc đoàn đua về tốp đông, các danh hiệu không đổi. Rikunov (An Giang) vẫn giữ Áo Vàng lẫn Áo Xanh. Nguyễn Tấn Hoài (An Giang) giữ Áo Cam cho tay đua Việt Nam hay nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo Trắng cho tay đua trẻ hay nhất, Igor Frolov (TP HCM New Group) giữ Áo chấm Đỏ - vua leo núi và TPHCM Vinama xếp nhất đồng đội, kế sau lần lượt là An Giang rồi Đồng Tháp.

Ngày mai 30/4, diễn ra chặng cuối từ Đồng Tháp về TP HCM dài 163km.

Đức Đồng