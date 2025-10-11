Trần Tiến: 'Nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn là người ơn của tôi'

Trần Tiến nói mang ơn nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn vì khuyên ông bỏ đi hát chuyển sang sáng tác nên có được sự nghiệp thành công.

Nhạc sĩ cùng êkíp chương trình Về đây bốn cánh chim trời có buổi gặp gỡ báo chí chiều 10/10 tại TP HCM. Trần Tiến cho biết hồi tháng 6, ông và nhà sản xuất - Thu Hà - gặp nhau trò chuyện làm đêm nhạc về "Bộ tứ sông Hồng" gồm ông, Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường. Tuy nhiên nhạc sĩ Phó Đức Phương đã qua đời nên ông đề xuất ba tên tuổi gạo cội là Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. "Bốn anh em tôi quý mến, kính trọng và có ơn với nhau. Đây là dịp tôi làm show để tri ân cũng như tôn vinh tác phẩm của họ, thấy vinh dự được đặt tên mình đứng cạnh", nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Nhạc sĩ Trần Tiến trong họp báo. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo nghệ sĩ, hồi ông 18 tuổi, là ca sĩ của một đoàn ca nhạc, được cử đến nhà nhạc sĩ Văn Cao xin bài Tiến về Hà Nội để phối khí. Ông sợ, rụt rè khi đứng trước đàn anh, thổ lộ thích việc sáng tác. Sau đó, nhạc sĩ gạo cội đề nghị ông hát những bài đã viết như Thanh niên ra tiền tuyến, Cô gái Sầm Nưa. Nghe xong, đàn anh khuyên ông bỏ nghề hát đi, viết ca khúc và theo học ở nhạc viện. Văn Cao dành tặng ông món quà cưới là tập chép tay tất cả kinh nghiệm của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Pháp - Olivier Messiaen.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là người thúc đẩy Trần Tiến viết nhạc khi ông từ Bắc vào Nam để tiếp tục bồi dưỡng kiến thức. Câu nói của đàn anh: "Tiến ơi, một bản giao hưởng tồi không bằng một câu hò hay đâu. Tiến viết ca khúc hay, đừng đi vào khí nhạc nữa" đã khiến ông có thêm động lực theo đuổi việc sáng tác bài hát.

Nhạc sĩ Phạm Duy cũng là người Trần Tiến ngưỡng mộ và có cơ hội gặp gỡ trong một chuyến xuất ngoại biểu diễn. Những kỷ niệm với ba đàn anh là nguồn cảm hứng để ông cùng ban tổ chức xây dựng nội dung xuyên suốt cho show.

Gần nửa năm chuẩn bị, ông làm việc với êkíp cùng ca sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh. Ông cũng kết nối với thế hệ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Tuấn Anh, Thanh Thụy để đón nhận cái mới.

Từ trái sang: Biên tập âm nhạc Minh Đức, nhà sản xuất Thu Hà, ca sĩ Hà Trần, nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Hoài Sa, đạo diễn Cao Trung Hiếu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Có mặt tại buổi họp báo, Hà Trần cho biết vinh dự khi tham gia đêm nhạc hiếm hoi tập hợp các tác phẩm của bốn tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt. "Mỗi lần hát những bài của các tác giả, tôi như được gián tiếp sống cuộc đời của họ", chị nói.

Chương trình diễn ra ngày 28/12 tại Hà Nội, do Cao Trung Hiếu làm tổng đạo diễn, Hoài Sa là giám đốc âm nhạc. Theo Hoài Sa, đường dây kết nối âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến là tình yêu quê hương, đất nước, thân phận con người. Show có khoảng 20 tiết mục với phần đơn ca và hợp ca.

Trần Tiến hát "Cao bồi" Trần Tiến hát "Cao bồi". Video: Hoàng Dung

Nhạc sĩ Văn Cao sinh ngày 15/11/1923 ở Hải Phòng, mất ngày 10/7/1995. Ông là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với nền tân nhạc Việt Nam, được xem là hình mẫu thiên tài trong lịch sử văn hóa văn nghệ. Không được đào tạo chuyên sâu về âm nhạc nhưng ông sớm bộc lộ tài năng khi chưa tròn 20 tuổi, với các ca khúc trữ tình lãng mạn như Bến xuân, Suối mơ, Thiên Thai, Trương Chi.

Sau khi hoạt động cách mạng năm 21 tuổi, ông sáng tác nhiều ca khúc mang âm hưởng hào hùng như Tiến quân ca, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội, Làng tôi. Ngoài viết nhạc, ông còn sáng tác thơ, vẽ tranh, viết báo. Nhạc sĩ Văn Cao được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh tại Hà Nội. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc với số lượng sáng tác đồ sộ, đa dạng về thể loại. Một số nhạc phẩm của tác giả trở nên quen thuộc với nhiều người như Tình ca, Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan), Nghìn trùng xa cách, Thuyền viễn xứ (thơ Huyền Chi), Đưa em tìm động hoa vàng (thơ Phạm Thiên Thư). Ngoài sáng tác, Phạm Duy còn có nhiều công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam. Nghệ sĩ từng giữ chức giáo sư nhạc ngữ tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sau năm 1975, nhạc sĩ sang Mỹ định cư. Từ năm 2005, ông về Việt Nam sống an hưởng tuổi già.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939 tại Đăk Lăk, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947, là em trai của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Năm 16 tuổi, ông làm hậu đài Đoàn ca múa Hà Nội. Sau một năm tự học, ông là ca sĩ của đoàn. Năm 1971 đến 1978, ông theo học Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp bằng thanh nhạc và sáng tác giao hưởng. Năm 1992, ông mở trường dạy nhạc miễn phí cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM, hoạt động trong bảy năm.

Phong cách sáng tác của ông thay đổi theo từng thời kỳ, lúc thể hiện tinh thần yêu nước (Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát), khi cổ động cho tinh thần đổi mới (Rock đồng hồ, Trần trụi 87) và dân gian đương đại (Tùy hứng lý ngựa ô, Ngẫu hứng sông Hồng, Quê nhà).

Hoàng Dung