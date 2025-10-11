Trần thu nhập mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng

Mức thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội được nâng lên tối đa 20 triệu một tháng, tăng 5 triệu so với trước đó, theo Nghị định 261.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, từ ngày 10/10, điều kiện về mức thu nhập bình quân mỗi tháng với cá nhân mua nhà xã hội tối đa 20 triệu đồng. Tương ứng với mức này, tổng thu nhập tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu đồng một tháng. Các cá nhân gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, người độc thân.

Riêng trường hợp người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành viên được tính mức thu nhập không quá 30 triệu đồng. Thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Cùng đó, UBND cấp tỉnh được phép điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp với thực tế địa phương và ban hành chính sách khuyến khích đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Theo quy định cũ, mức thu nhập tối đa để mua nhà ở xã hội là 15 triệu đồng một tháng với người độc thân và 30 triệu đồng với hộ gia đình.

Một khu nhà ở xã hội tại phường Bình Tân, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Quy định mới cũng giảm lãi suất cho vay ưu đãi với cá nhân mua nhà xã hội từ 6,6% xuống còn 5,4%, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi cho vay. Với các khoản vay đã ký trước ngày 10/10 tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người dân được điều chỉnh hợp đồng để áp dụng mức lãi suất mới cho cả dư nợ gốc và dư nợ quá hạn.

Một điểm mới trong quy định là thay đổi cơ quan xác nhận thu nhập với người không có hợp đồng lao động. Từ ngày 10/10, người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động sẽ xin xác nhận ở công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú thay vì UBND cấp xã, phường như trước đây.

Theo nhiều chuyên gia, các quy định mới gồm nới điều kiện mua nhà xã hội, giảm lãi suất giúp người thu nhập thấp giảm đáng kể gánh nặng tài chính, mở rộng cơ hội cho người dân tiếp cận chính sách nhà xã hội.

Báo cáo trước đó từ Bộ Xây dựng cho thấy sau 3 năm triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội, cả nước đã có 692 dự án được triển khai với hơn 633.000 căn. Trong đó có 165 dự án hoàn thành với hơn 110.000 căn. Tính cả số dự án hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư, cả nước đã hoàn thành gần 60% chỉ tiêu được giao.

Ngọc Diễm