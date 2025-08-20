Trần Thị Duyên - hot girl của tuyển nữ Việt Nam

Trần Thị Duyên (số 15) được HLV Mai Đức Chung trao suất đá chính cả 5 trận của chủ nhà tại ASEAN Cup nữ 2025.
Trần Thị Duyên (số 15) được HLV Mai Đức Chung trao suất đá chính cả 5 trận của chủ nhà tại ASEAN Cup nữ 2025.
Thi đấu bên cánh phải, cô gây ấn tượng với những tình huống đánh chặn, đeo bám quyết liệt các mũi công của đối phương và thường xuyên dâng cao, hỗ trợ đồng đội tấn công.
Thi đấu bên cánh phải, cô gây ấn tượng với những tình huống đánh chặn, đeo bám quyết liệt các mũi công của đối phương và thường xuyên dâng cao, hỗ trợ đồng đội tấn công.
"Tôi hạnh phúc và phấn khích khi giành tấm huy chương đầu đời cùng đội tuyển", Duyên chia sẻ với VnExpress. "Dù chỉ là HC đồng, nó vẫn có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đó là động lực để tôi phấn đấu cho sự nghiệp".
Hậu vệ 25 tuổi cũng cho biết, bản thân rất vui mừng và bất ngờ khi liên tục được trao suất đá chính giải này. Cô cho rằng đó là sự ghi nhận của Ban huấn luyện, cũng như nỗ lực không ngừng của bản thân sau nhiều năm vật lộn với chấn thương.
"Tôi hạnh phúc và phấn khích khi giành tấm huy chương đầu đời cùng đội tuyển", Duyên chia sẻ với VnExpress. "Dù chỉ là HC đồng, nó vẫn có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đó là động lực để tôi phấn đấu cho sự nghiệp".
Hậu vệ 25 tuổi cũng cho biết, bản thân rất vui mừng và bất ngờ khi liên tục được trao suất đá chính giải này. Cô cho rằng đó là sự ghi nhận của Ban huấn luyện, cũng như nỗ lực không ngừng của bản thân sau nhiều năm vật lộn với chấn thương.
Duyên sinh năm 2000 tại An Ninh, Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình).
Cô bắt đầu sự nghiệp bóng đá năm 2012, trước khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2018. Do chấn thương, Duyên nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn.
Ở những thời điểm lỡ hẹn với tuyển Việt Nam, Duyên thường trở về quê nhà hoặc tham gia thi đấu futsal cho vơi nỗi nhớ bóng đá.
Duyên sinh năm 2000 tại An Ninh, Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình).
Cô bắt đầu sự nghiệp bóng đá năm 2012, trước khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2018. Do chấn thương, Duyên nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn.
Ở những thời điểm lỡ hẹn với tuyển Việt Nam, Duyên thường trở về quê nhà hoặc tham gia thi đấu futsal cho vơi nỗi nhớ bóng đá.
"Tôi luôn biết ơn bản thân đã không bỏ cuộc. Biết ơn các thầy cô và bạn bè, người thân luôn giúp đỡ, động viên tôi mỗi ngày, nhất là những lúc gặp chấn thương để vươn dậy với bóng đá", Duyên kể.
"Tôi luôn biết ơn bản thân đã không bỏ cuộc. Biết ơn các thầy cô và bạn bè, người thân luôn giúp đỡ, động viên tôi mỗi ngày, nhất là những lúc gặp chấn thương để vươn dậy với bóng đá", Duyên kể.
Nhờ vẻ ngoài quyến rũ, Duyên thường xuyên được mời tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang. Đó là nguồn thu nhập tốt, nhưng với cô, bóng đá vẫn là đam mê bất tận.
Nhờ vẻ ngoài quyến rũ, Duyên thường xuyên được mời tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang. Đó là nguồn thu nhập tốt, nhưng với cô, bóng đá vẫn là đam mê bất tận.
Những lúc không thi đấu, Duyên thường đi du lịch, có sở thích đến những nơi vắng vẻ, thanh tịnh.
Những lúc không thi đấu, Duyên thường đi du lịch, có sở thích đến những nơi vắng vẻ, thanh tịnh.
Cô cho biết, sau ASEAN Cup 2025, mong muốn lớn nhất là được cùng tuyển Việt Nam chinh phục và giành HC vàng ở SEA Games 33 sắp tới tại Thái Lan.
Cô cho biết, sau ASEAN Cup 2025, mong muốn lớn nhất là được cùng tuyển Việt Nam chinh phục và giành HC vàng ở SEA Games 33 sắp tới tại Thái Lan.
Đức Đồng