Trần Thị Duyên - hot girl của tuyển nữ Việt Nam

"Tôi hạnh phúc và phấn khích khi giành tấm huy chương đầu đời cùng đội tuyển", Duyên chia sẻ với VnExpress. "Dù chỉ là HC đồng, nó vẫn có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đó là động lực để tôi phấn đấu cho sự nghiệp".

Hậu vệ 25 tuổi cũng cho biết, bản thân rất vui mừng và bất ngờ khi liên tục được trao suất đá chính giải này. Cô cho rằng đó là sự ghi nhận của Ban huấn luyện, cũng như nỗ lực không ngừng của bản thân sau nhiều năm vật lộn với chấn thương.