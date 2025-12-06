Trần Thành Trung và 26 KOL làm đại sứ Tuần lễ Du lịch TP HCM

Đạo diễn Trần Thành Trung, diễn viên Vân Trang, Thúy Ngân, Huỳnh Lập, Puka và 22 KOL sẽ quảng bá Tuần lễ Du lịch TP HCM 2025.

Tại sự kiện trước chợ Bến Thành tối 5/12, ban tổ chức Tuần lễ Du lịch TP HCM 2025 (ngày 3-12/12) công bố danh sách 27 đại sứ du lịch danh dự từ nhiều lĩnh vực gồm diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất và dàn KOL, KOC, đại diện cho tinh thần sáng tạo, chuyên nghiệp của thành phố.

Với kinh nghiệm từng dàn dựng, thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trần Thành Trung sẽ chung tay quảng bá du lịch TP HCM. Thúy Ngân - diễn viên loạt phim truyền hình ăn khách - đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, thể hiện tinh thần không ngừng vươn lên của thành phố.

Đạo diễn Trần Thành Trung và diễn viên Puka tại sự kiện công bố đại sứ tối 5/12. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Huỳnh Lập đem đến góc nhìn trẻ trung, sống động về các điểm đến của TP HCM. Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang - hai diễn viên Mưa đỏ - đại diện cho lứa nghệ sĩ trẻ, có lượng fan đông đảo và khả năng tương tác cao.

Dàn đại sứ còn có các diễn viên Vân Trang, Puka, Ngọc Thanh Tâm, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, các hoa hậu Bảo Ngọc, Hà Trúc Linh, Nguyễn Thanh Thảo, fashionista Helly Tống, vận động viên Châu Tuyết Vân; nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An.

Nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng trên nền tảng TikTok cũng đồng hành tuần lễ du lịch gồm TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon (Hồ Khắc Vĩnh), Quang Mỹ Thiên, Trung Đinh, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Trương Thanh Vũ, Phan Thị Mỹ Duyên, Thái Nhân Ái, Trần Thị Thu Hiền, Đào Tuấn Vũ, Đào Văn Khắc, Hồ Văn Phát, Lê Hữu Phước và ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc TikTok Việt Nam.

Từ trái sang: Thúy Ngân, Huỳnh Lập, Puka và đạo diễn Trần Thành Trung. Ảnh: NVCC

Theo đại diện ban tổ chức, chọn dàn nghệ sĩ có nền tảng vững chắc trong ngành giải trí cho thấy định hướng của TP HCM là quảng bá du lịch bằng chiều sâu văn hóa và sức sống nghệ thuật.

Tuần lễ Du lịch TP HCM lần thứ 5 là chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và nghệ thuật quy mô lớn tại 168 phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh TP HCM năng động, giàu bản sắc và kích cầu du lịch bền vững trong mùa lễ hội cuối năm.

Cũng trong tối 5/12, ban tổ ra mắt chương trình hợp tác truyền thông quảng bá hình ảnh 168 điểm đến trên nền tảng số.

Dàn sao, KOL chụp lưu niệm. Ảnh: NVCC

Dịp này, các công ty lữ hành sẽ tung nhiều tour ưu đãi và sản phẩm du lịch xanh. Cùng với đó là chuỗi hoạt động gồm: giải marathon quốc tế (7/12), lễ hội ẩm thực (Chợ Lớn Food Story, bánh dân gian Nam Bộ), không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng.

Sở Du lịch TP HCM cũng "bắt tay" TikTok xây 168 kênh quảng bá (do chính cộng đồng vận hành) nhằm tạo bức tranh nội dung chân thực, phong phú về từng góc phố, nâng cao sức hấp dẫn và tính sáng tạo cho chuỗi điểm đến của thành phố.

Hiếu Châu