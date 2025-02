Diễn viên Trấn Thành, Lê Tuấn Khang cùng dàn sao "Anh trai say hi" tham gia MV "Chăm em một đời" của Đức Phúc, ra mắt dịp Valentine.

Tại họp báo giới thiệu MV, ngày 11/2 ở TP HCM, Đức Phúc nói hạnh phúc khi sản phẩm quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ca sĩ cho biết: "Tôi không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ về sự yêu thương, hỗ trợ của mọi người. Khó khăn lớn nhất của tôi trong dự án là sắp thời gian so với lịch trình của từng người để quay sản phẩm".

Trấn Thành, Lê Tuấn Khang góp mặt trong MV của Đức Phúc Màn xuất hiện của Trấn Thành cùng dàn sao trong MV của Đức Phúc. Video: Nhân vật cung cấp

Điểm nhấn MV là màn xuất hiện của Trấn Thành cùng dàn "anh trai" ở phần cuối khi họ tạo dáng hình trái tim, gửi thông điệp yêu thương tới khán giả. Đức Phúc cho biết thân quen với đàn anh qua nhiều chương trình, game show truyền hình, gần nhất là Anh trai say hi.

>>> Dàn sao dự ra mắt MV của Đức Phúc

"Hiện tượng mạng" Lê Tuấn Khang là mảnh ghép gây chú ý trong MV. Anh vào vai shipper, chinh phục người yêu bằng sự mộc mạc như ly trà sữa, chiếc kẹp tóc, thú bông thay vì tặng các món quà đắt tiền. Tuấn Khang, 22 tuổi, quê Sóc Trăng - TikToker gây sốt với trend "đám giỗ bên cồn" năm 2024, có hơn 13,6 triệu người theo dõi. Gần đây, anh gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải, sẽ ra rạp vào tháng 4.

Đức Phúc nói về việc mời Lê Tuấn Khang đóng MV chung Đức Phúc nói về quá trình làm việc cùng Lê Tuấn Khang. Video: Hải Yến

Ca sĩ cho biết lúc đầu e dè khi mời Lê Tuấn Khang vì sợ bị từ chối. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện đầu tiên, TikToker bày tỏ sự yêu mến với giọng hát của Đức Phúc nên nhanh chóng nhận lời.

Đức Phúc sắp xếp thời gian lúc Tuấn Khang lên TP HCM thực hiện công việc riêng kết hợp quay MV. "Quá trình làm việc giữa chúng tôi diễn ra nhanh vì Tuấn Khang nhập tâm, hiểu câu chuyện lẫn thông điệp của bài hát", Đức Phúc nói.

Đức Phúc, Lê Tuấn Khang quảng bá MV "Chăm em một đời" Đức Phúc - Lê Tuấn Khang quay video vui quảng bá cho MV, hút triệu lượt xem trên TikTok. Video: Nhân vật cung cấp

Chăm em một đời (Kai Đinh sáng tác) thuộc thể loại pop R&B pha chút funky. Nội dung MV gồm ba câu chuyện riêng nhưng cùng hướng tới thông điệp ca ngợi tình yêu chân thành, do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn. Đức Phúc hóa thân idol trong một nhóm nhạc, chinh phục trái tim cô gái do Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thanh Thủy thủ vai.

Đức Phúc cho biết nhiều năm gần đây thường chọn thời điểm Valentine để ra nhạc, muốn gửi thông điệp lạc quan về cuộc sống tới khán giả. "Tôi biết năm nay có nhiều đồng nghiệp cùng ra sản phẩm dịp này nên có chút áp lực. Tuy nhiên, tôi nghĩ mỗi người sẽ mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên bữa tiệc âm nhạc cho người nghe", ca sĩ nói.

Anh tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 29 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia show âm nhạc Anh trai say hi, đi đến cuối khi vào đội hình Best Five.

Tân Cao