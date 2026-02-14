Đạo diễn Trấn Thành và người yêu cũ - diễn viên Mai Hồ - tái ngộ ở buổi ra mắt phim 18+ "Thỏ ơi", tối 14/2 tại Hà Nội.

Trấn Thành hội ngộ bạn gái cũ trên thảm đỏ Trấn Thành gặp lại Mai Hồ trên thảm đỏ phim "Thỏ ơi". Video: Đoàn phim cung cấp

Cô gây chú ý khi dự buổi công chiếu bộ phim sắp ra rạp mùng Một Tết Bính Ngọ, do Trấn Thành sản xuất. Mai Hồ chọn trang phục với thiết kế cổ yếm, phối áo choàng lông. Đạo diễn bày tỏ niềm cảm kích khi thấy Mai Hồ xuất hiện, mời cô chụp chung dàn diễn viên chính của phim như Pháo, LyLy, Văn Mai Hương.

Sự kiện là dịp hiếm hoi cả hai gặp gỡ sau 12 năm chia tay. Họ từng hẹn hò năm 2012, khi Trấn Thành tham gia bộ phim Gia sư nữ quái do Mai Thu Huyền - chị họ của Mai Hồ - sản xuất. Diễn viên từng cho biết ban đầu bị Trấn Thành chinh phục bởi tính chu đáo, sự hài hước, thông minh. Tuy nhiên, gắn bó hai năm, cô nhận ra cả hai khó thể đi đường dài, "hợp làm tri kỷ hơn là người yêu".

Sau khi tan vỡ, Mai Hồ và Trấn Thành duy trì mối quan hệ bạn bè. Diễn viên nói thỉnh thoảng, Trấn Thành cần người tâm sự và chia sẻ, cô vẫn sẵn sàng lắng nghe anh. Thỉnh thoảng, họ gặp lại nhau trong một số chương trình Trấn Thành làm MC, như Thử thách người nổi tiếng - game show Mai Hồ thể hiện khả năng vũ đạo.

Những năm gần đây, Mai Hồ dần rút lui khỏi các sự kiện trong showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng. Năm 2018, cô kết hôn cùng chồng doanh nhân, có thời gian sinh sống ở Đức trước khi về nước. Hiện gia đình Mai Hồ sống ở Hà Nội để thuận tiện công việc của ông xã. Cô chưa có ý định trở lại showbiz vì muốn tập trung chăm con, học kinh doanh để phụ giúp nhà chồng.

Mai Hồ, 39 tuổi, từng đỗ Nhạc viện TP HCM. Thập niên 2010, cô đắt show chụp ảnh thời trang, đóng MV, tham gia sự kiện. Năm 2016, cô thực hiện phim ca nhạc ngắn mang tên Chuyện của Mai, lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời của bản thân. Cô cũng từng thử sức trong chương trình Ơn giời cậu đây rồi, gây chú ý với lối diễn tự nhiên.

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Anh kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016, sau cơ duyên đóng chung phim Bệnh viện ma.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer phim "Thỏ ơi" - dán nhãn 18+. Video: Đoàn phim cung cấp

Tam Kỳ