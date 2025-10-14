Trấn Thành dẫn show về AI

Đạo diễn Trấn Thành làm host, dẫn dắt các người chơi gồm ca sĩ Mỹ Linh, Hà Trần, Tóc Tiên, Hari Won tại show "A.I là ai".

Chương trình được sản xuất theo hình thức game show, lần đầu tiên khai thác chủ đề công nghệ trí tuệ nhân tạo trên sóng truyền hình. Êkíp sử dụng công nghệ deepfake - kết hợp giữa deep learning (học sâu) và fake (giả) - để tái tạo hình ảnh, giọng nói, biểu cảm của các nghệ sĩ, tạo nên "bản sao ảo" hoặc "song trùng".

Câu hỏi đặt ra là "Ai đứng sau các phiên bản AI xuất hiện trên màn hình?". Người chơi phải dùng khả năng phán đoán, đưa ra các câu hỏi, lập luận để "lật mặt" AI.

Trấn Thành (trái) cùng các người chơi trong một tập của chương trình. Ảnh: FPT Play

Nhà sản xuất cho biết chọn Trấn Thành làm MC vì tin tưởng sự hoạt ngôn, khiếu hài hước của anh. Diễn viên cho biết hứng thú khi lần đầu tiên tham gia một show kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giải trí.

Ngày 13/10, ban tổ chức công bố dàn sao góp mặt trong show gồm Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Minh Tuyết, Minh Hằng, Tóc Tiên, Đông Nhi, Lê Giang, Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, Uyển Ân, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Orange, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Hoa hậu Tiểu Vy.

Trấn Thành và dàn sao tham gia show giải trí về AI Teaser "A.I là ai". Video: Ban tổ chức cung cấp

Qua teaser, ban tổ chức hé lộ loạt tình huống các sao đối diện "phiên bản AI của chính mình". Trấn Thành không giấu được vẻ kinh ngạc khi thấy hình ảnh AI về bà xã Hari Won, phải thốt lên "giống đến khó tin".

Ca sĩ Văn Mai Hương nói nhận lời ngay khi nghe về format. "Hiện AI hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tôi tin chương trình sẽ giúp khán giả hiểu hơn về ứng dụng này", cô nói. Tóc Tiên cho biết không phủ nhận sức lan tỏa của công nghệ trong đời sống hiện đại, xem đây là một phương tiện đáng để quan tâm và học hỏi.

Khoảnh khắc Văn Mai Hương xem bản sao của chính mình do AI tạo ra. Chương trình sẽ lên sóng FPT Play vào thứ sáu hàng tuần, từ ngày 24/10.

Tân Cao