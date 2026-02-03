Trận quyền Anh chuyên nghiệp lệch kèo gây chú ý

AnhMột trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp đã thu hút sự chú ý lớn khi sự chênh lệch giữa hai võ sĩ gây phản ứng mạnh từ người hâm mộ.

Trận đấu diễn ra hôm 31/1 ở Newcastle, trong chương trình thi đấu phụ (undercard) của sự kiện tranh đai IBF hạng dưới trung giữa Josh Kelly và Bakhram Murtazaliev. Nhân vật chính là Kiaran MacDonald, võ sĩ người Anh 28 tuổi, trong lần đầu tiên thượng đài ở đấu trường quyền Anh chuyên nghiệp.

MacDonald từng giành HC bạc tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) khi còn thi đấu nghiệp dư. Ở trận ra mắt chuyên nghiệp, anh được xếp đấu với Marius Vysniauskas, võ sĩ người Lithuania, 39 tuổi, đã có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.

Kiaran MacDonald (phải) trong trận đấu với Marius Vysniauskas ở Newcastle, Vương quốc Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: DAZN

Ngay sau khi các đoạn video trận đấu lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ quyền Anh đã tỏ ra ngạc nhiên trước sự chênh lệch rõ rệt giữa hai võ sĩ. Trên võ đài, MacDonald trông vượt trội hơn hẳn đối thủ về thể hình và sức mạnh, liên tục áp đảo và tung ra nhiều loạt đòn về phía Vysniauskas.

Theo dữ liệu từ BoxRec, Vysniauskas được niêm yết chiều cao 1,68 m, trong khi MacDonald cao 1,65 m. Nhưng trong thực tế, MacDonald cao lớn hơn nhiều so với võ sĩ Lithuania. Sự khác biệt về ngoại hình khiến trận đấu thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem chỉ qua một bài đăng của kênh DAZN Boxing trên mạng xã hội X.

Việc các võ sĩ mới chuyển sang chuyên nghiệp đối đầu những tay đấm có thành tích khiêm tốn không phải điều hiếm gặp trong quyền Anh. Những đối thủ như vậy thường được gọi là "journeyman", giúp các tay đấm trẻ tích lũy kinh nghiệm và xây dựng thành tích ban đầu. Nói cách khác, journeyman là những võ sĩ đánh để thua.

Ở trận gặp MacDonald, Vysniauskas nhận thất bại liên tiếp thứ 28. Võ sĩ người Lithuania từng khởi đầu sự nghiệp với ba chiến thắng, nhưng kể từ đó chưa thắng thêm trận nào. Anh cũng nổi tiếng là thi đấu với mật độ dày, từng lên sàn năm lần chỉ trong sáu tháng, năm 2024.

Trận quyền Anh chuyên nghiệp lệch kèo gây chú ý Một khoảnh khắc thi đấu giữa MacDonald và Vysniauskas.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã đặt câu hỏi về công tác sắp xếp cặp đấu. Một số bình luận rằng đối thủ của MacDonald trông giống một võ sĩ lớn tuổi và không đủ sức cạnh tranh. Cũng có người nghi ngờ đây là một trận đấu mang tính biểu diễn, dù thực tế là chính thức.

"Vậy là các người lôi anh chàng lao công ở tòa nhà đó vào sàn đấu à?", tài khoản @LordSportsPicks đặt nghi vấn.

"Trận đấu này là trận biểu diễn phải không? Không thể nào họ lại cho ông già lùn tịt này gặp thằng nhóc kia rồi cho phép trận đấu diễn ra được", @Gbaby894 phản hồi.

@flyinggmma thì mỉa mai: "Quyền Anh tệ đến mức ông nội ai đó đang bị đánh ở đây này".

Dù bị áp đảo trong phần lớn thời gian, Vysniauskas vẫn trụ vững đến hết trận và không bị knock-out. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tính điểm dành cho MacDonald. Một bộ phận khán giả cũng ghi nhận nỗ lực của Vysniauskas vì khả năng chịu đòn và hoàn thành trận đấu.

Ở trận đấu chính của sự kiện, Josh Kelly đã giành đai vô địch IBF hạng dưới trung, sau khi đánh bại Bakhram Murtazaliev bằng quyết định đa số của các trọng tài.

Hoàng An tổng hợp