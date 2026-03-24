Trần Phương Linh - ứng viên danh hiệu Miss World Vietnam

Người đẹp Trần Thị Phương Linh, 24 tuổi, được khán giả dự đoán trở thành Miss World Vietnam sau các phần thi phụ.

Chặng cuối Miss World Vietnam 2025 thu hút sự quan tâm khi dần lộ diện các gương mặt tiềm năng cho vương miện. Trần Thị Phương Linh nằm trong nhóm thí sinh nổi bật, được nhiều khán dự đoán đi sâu.

Trần Phương Linh tại phần thi 'Người đẹp bản lĩnh' Miss World Vietnam Phương Linh với bài thuyết trình tại vòng hai Người đẹp Bản lĩnh, ghi tên vào top 8. Cô được các giám khảo nhận xét phong thái đĩnh đạc, truyền tải thông điệp tốt.

Cô sinh năm 2002, cao 1,73 m, gương mặt hài hòa, nụ cười sáng.

Trần Phương Linh thi tài năng ở Miss World Vietnam Người đẹp múa điệu Cò lả (dân ca Bắc Bộ) tại vòng tài năng.

Trần Phương Linh qua bàn tay trang điểm của các chuyên gia.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Phương Linh nói tự hào về các giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất.

Trần Phương Linh giới thiệu Hà Nội trong video gửi đến BTC Miss World Vietnam Video Người đẹp Truyền thông của cô gây chú ý vì đầu tư bối cảnh, góc máy. Cô giới thiệu đến công chúng loạt công trình, di tích lịch sử của thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Hoàn Kiếm, Cột cờ Hà Nội hay nếp sinh hoạt đời thường của người dân, các làng nghề truyền thống.

Phương Linh tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Cô hiện làm nhân viên đối ngoại tại một công ty viễn thông.

Ngay từ vòng sơ khảo, cô được giám khảo đánh giá cao về dung mạo, khả năng giao tiếp tự tin.

Trần Phương Linh catwalk ở Miss World Vietnam 2025 Hai màn catwalk của Trần Phương Linh tại vòng Người đẹp Thời trang được khán giả chia sẻ trên TikTok, hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Người đẹp nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè trong lần đầu thử sức ở sân chơi nhan sắc lớn. Phương Linh đi thi với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm, lan tỏa giá trị nhân ái.

Trần Phương Linh giới thiệu dự án nhân ái tại Miss World Vietnam Phương Linh giới thiệu dự án nhân ái Than hồng ở cuộc thi. Những năm qua, cô đồng hành chương trình thiện nguyện như dạy tiếng Anh miễn phí tại Làng trẻ em SOS, nấu cơm 0 đồng ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Cô còn nằm trong nhóm nhận lượng phiếu bình chọn cao của khán giả, cạnh tranh danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất và suất vào top 6 cùng Thùy Dung, Phương Quyên, Thùy Linh, Thu Hằng.

Nét đời thường của người đẹp Trần Phương Linh.

Hiện Trần Phương Linh (trái) cùng 47 thí sinh tập luyện để bước vào hai đêm thi quan trọng, gồm bán kết (25/3), chung kết (29/3) ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành quyền tham gia Miss World lần thứ 74.