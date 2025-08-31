Trần Phú Trafuco tạo dấu ấn thị giác tại triển lãm A80

Gian hàng Trần Phú Trafuco kết hợp công nghệ 3D Hologram, LED panorama để giới thiệu sản phẩm dây cáp điện, đồng thời thể hiện năng lực sản xuất tại triển lãm thành tựu đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu. Trong đó, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú (Trần Phú Trafuco) tham gia với tư cách thương hiệu quốc gia, mang thông điệp phát triển bền vững gắn liền với gần 60 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt.

Trần Phú Trafuco giới thiệu câu chuyện thương hiệu và sản phẩm qua công nghệ Holofan kết hợp LED tại Triển lãm A80. Ảnh: Trần Phú Trafuco

Nằm tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc", gian hàng đơn vị lấy biểu tượng "ngôi nhà" làm trung tâm. Gian hàng kết hợp trình chiếu 3D Holofan, màn hình LED panorama và công nghệ thị giác hiện đại để tái hiện hành trình di sản hơn nửa thế kỷ cùng dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm dây cáp điện của Trần Phú Trafuco hút sự quan tâm từ người dùng. Ảnh: Trần Phú Trafuco

Đại diện doanh nghiệp cho biết đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử. Đồng thời là cơ hội để thể hiện vai trò của một thương hiệu quốc gia. "Chúng tôi luôn cam kết đem đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam", vị đại diện nói.

Tại không gian trưng bày, khách tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử thương hiệu, trải nghiệm công nghệ sản xuất, khám phá các dòng dây và cáp điện được chế tạo từ đồng LME Grade A nhập khẩu 100%. Đơn vị cũng giới thiệu hệ thống thiết bị hiện đại của Rosendahl (Áo) và Niehoff (Đức). Gian hàng tổ chức hoạt động trải nghiệm, check-in và minigame với quà tặng như túi tote, bình giữ nhiệt, áo mưa...

Không khí tại gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: Trần Phú Trafuco

Một số đối tác nhận định, trong bối cảnh thị trường có nhiều lựa chọn, người tiêu dùng đang ưu tiên sản phẩm có "bảo chứng" về chất lượng và độ an toàn lâu dài. Đây cũng là yếu tố giúp dây cáp điện Trần Phú duy trì lợi thế cạnh tranh, được ứng dụng trong hàng loạt công trình dân dụng và công nghiệp lớn tại Việt Nam.

Tham gia triển lãm được xem là dấu mốc để doanh nghiệp phát triển, tiếp tục theo đuổi các giá trị bền vững, gắn bó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoài Phương