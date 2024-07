Trần Nữ Yên Khê nấu món Việt để giữ ký ức quê hương

Diễn viên Trần Nữ Yên Khê - vợ đạo diễn Trần Anh Hùng - nói khi ở Pháp, cô thường nấu món Việt để giữ nét văn hóa quê nhà.

Trong buổi gặp gỡ khán giả sau buổi chiếu The Pot-au-Feu thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng sáng 2/7, Trần Nữ Yên Khê nói về trải nghiệm cuộc sống và công việc. Khi được hỏi về ảnh hưởng của gia đình, nghệ sĩ cho biết từ khi qua Pháp sống, cha mẹ thường trăn trở làm thế nào để Yên Khê và các chị em luôn nhớ về quê hương.

Trần Nữ Yên Khê trong buổi giao lưu khán giả. Ảnh: Anh Vũ

Ngoài việc học tiếng Việt, cô được cha mẹ cho thưởng thức các món ăn. Việc tiếp xúc với ẩm thực Việt từ nhỏ ảnh hưởng đến sở thích nấu nướng của nghệ sĩ, từ đó cô học chế biến thực phẩm. Sau này, khi lập gia đình và có con, diễn viên vẫn thường nấu món Việt cho cả nhà.

Cô không dùng đồ lạnh hoặc đóng hộp, đi chợ hai ngày một lần để tìm mua thực phẩm tươi ngon. "Việc lựa chọn mất nhiều thời gian, không phải lúc nào cũng vui, nhưng trên hết tôi muốn đảm bảo gia đình có thức ăn tốt cho sức khỏe", nghệ sĩ nói.

Yên Khê còn tiết lộ đạo diễn Trần Anh Hùng yêu quý cô nhờ món mì Quảng. Ở Pháp, mẹ cô thường làm món này để chiêu đãi gia đình, bạn bè.

Trong The Pot-au-Feu - tác phẩm về mối quan hệ giữa hai người yêu ẩm thực, giúp Trần Anh Hùng thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023, Yên Khê đảm nhận vị trí giám đốc nghệ thuật và thiết kế phục trang. Theo diễn viên, cô không biết phim là món quà chồng dành tặng mình. Trên trường quay, Yên Khê chỉ muốn cố gắng giúp đỡ Trần Anh Hùng hoàn thiện dự án. Nhưng khi xem buổi công chiếu ở Cannes, cô xúc động khi thấy dòng chữ cuối phim: "À Yên Khê" (Gửi Yên Khê).

"Bạn bè nói hai nhân vật khá giống tôi và anh Hùng ngoài đời. Chỉ có một điều là anh Hùng không biết nấu cơm", Yên Khê đùa.

Trần Nữ Yên Khê nói về việc làm giám đốc nghệ thuật phim 'The Pot-au-Feu' Trần Nữ Yên Khê nói về khâu sáng tạo phim "The Pot-au-Feu". Video: Trung Đàm

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff. Nhân vật chính Dodin là đầu bếp nổi tiếng, dành toàn bộ thời gian để nghĩ về những món ăn chất lượng hàng đầu. Tài năng của Dodin nức tiếng gần xa, đến mức anh được xem là "Napoleon trong giới ẩm thực".

Đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche đóng) làm việc cho Dodin, có bản năng tuyệt vời về hương vị và thành phần. Eugénie nhiều lần được ông chủ cầu hôn, nhưng cô lưỡng lự. Sau đó, Dodin quyết định nấu ăn cho Eugénie, điều trước đây anh chưa từng làm, để tỏ tình.

Trailer 'The Taste of Things' Trailer "The Pot-au-Feu" (Muôn vị nhân gian). Video: Gaumont

Trần Nữ Yên Khê, 56 tuổi, tốt nghiệp thiết kế nội thất tại trường tư thục École Camondo, một trong những trường nghệ thuật danh tiếng nhất nước Pháp. Ngoài diễn xuất trong các tác phẩm của chồng - đạo diễn Trần Anh Hùng, nghệ sĩ còn chuẩn bị set quay cho phim. Cô từng làm bối cảnh Xích lô (1995), thiết kế mỹ thuật và phục trang Rừng Na Uy (2010), làm họa sĩ thiết kế phim Vĩnh cửu (2016), giám đốc nghệ thuật cho The Pot-au-Feu (2023).

Cô sáng tác nghệ thuật hơn ba thập niên, từng được đề cử giải Họa sĩ thiết kế xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh châu Á năm 2015 tại Hong Kong. Bức sơn mài Borderline (2018) của Yên Khê được Bảo tàng Musée Guimet (Pháp) mua lại vào năm 2019, là tác phẩm nghệ thuật đương đại đầu tiên của Đông Nam Á được đưa vào Bộ sưu tập Quốc gia Pháp. Hồi tháng 10/2023, nghệ sĩ mở triển lãm White Blank ở TP HCM, thu hút hàng trăm khán giả tham dự.

Quế Chi