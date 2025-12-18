Trần Nghiên Hy: không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Diễn viên Đài Loan Trần Nghiên Hy nói hài lòng với cặp má phúng phính, không có ý định chạy theo mốt cằm nhọn, mặt gầy.

Hôm 17/12, một blogger giải trí đăng loạt hình chụp gương mặt Nghiên Hy kèm bình luận: "Má như thế này đúng là như bánh bao, không tưởng tượng được véo thì mềm như thế nào. Mặt tròn trịa như thế này dễ thương mà".

Fan chụp màn hình các cảnh phim của Nghiên Hy. Ảnh: Weibo

Trần Nghiên Hy để lại bình luận là ba dấu chấm hỏi dưới bài viết. Theo Sohu, biệt danh "má bánh bao" gắn với diễn viên hơn 10 năm qua, sau vai Tiểu Long Nữ của cô trong Thần điêu đại hiệp 2014. Bấy giờ, nhiều khán giả chê gương mặt tròn trịa của Nghiên Hy không phù hợp hình tượng Tiểu Long Nữ mong manh, thoát tục.

Hiện, phim Thư kích hồ điệp mà người đẹp đóng chính gây chú ý, cô nhận phần lớn phản hồi tích cực về diễn xuất, ngoại hình trẻ so với tuổi 42. Gương mặt phúng phính của diễn viên trở thành chủ đề bình luận của hàng nghìn khán giả, theo hướng trêu đùa thiện ý. Các fan viết: "Bánh bao thì làm sao, khỏe mạnh, tự nhiên là đẹp", "May mà Trần Nghiên Hy không chạy theo mốt cằm nhọn, mặt gầy".

Nghiên Hy trong "Thư kích hồ điệp". Ảnh: QQ

Trên Ifeng, diễn viên nói má là nơi các cô gái "thích véo", cô chưa từng nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ để theo xu hướng mặt nhỏ, thon. Trần Nghiên Hy chỉ chú trọng tập pilates, kiểm soát thực phẩm nạp vào cơ thể để không bị thừa cân.

Người đẹp nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye, 2011). Năm 2013, cô bén duyên tài tử Trần Hiểu khi đóng Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở Thần điêu đại hiệp. Họ kết hôn năm 2016, sau đó, Nghiên Hy hạn chế công việc để chăm sóc con cái, thu vén gia đình còn Trần Hiểu liên tục ở các đoàn phim. Cặp sao công bố ly hôn hồi tháng 2, con trai ở với mẹ.

Trần Nghiên Hy diễn cảnh hôn Châu Kha Vũ Nghiên Hy và Châu Kha Vũ ghi hình "Thư kích hồ điệp". Video: Bilibili

Theo Next Apple, Trần Nghiên Hy hiện tập trung gây dựng lại sự nghiệp sau thời gian nghỉ đóng phim. Thư kích hồ điệp là tác phẩm đầu tiên của diễn viên sau khi ly hôn, người đẹp đóng cặp Châu Kha Vũ, kém cô 19 tuổi.

Như Anh (theo Ifeng, Next Apple)