Trần Nghiên Hy đón tuổi 40 bên chồng con

Trung QuốcTrần Nghiên Hy, sao "Thần điêu đại hiệp", đón tuổi 40 bên Trần Hiểu và con trai bảy tuổi.

Theo Next Apple, tối 31/5, Trần Hiểu tổ chức tiệc cho vợ, mời một số bạn bè tới dự. Cả gia đình cùng cắt bánh kem, thổi nến. Xingxing - con trai đôi vợ chồng - nói: "Cảm ơn bà ngoại sinh ra mẹ, nếu không sẽ không có con. Cảm ơn mẹ vất vả vì con, con yêu mẹ".

Gia đình Trần Nghiên Hy. Ảnh: Weibo/Chen Yanxi

Sang tuổi tứ tuần, Nghiên Hy ước cô sáng suốt hơn, không phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Các diễn viên Chung Hân Đồng, Phan Vỹ Bách - bạn thân của cô - góp mặt ở buổi tiệc.

Một nhân viên trong công ty của Nghiên Hy đăng video cặp sao hôn Xingxing, thu hút chú ý của khán giả. Nhiều người cho biết cảm thấy vui vì khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Vợ chồng Trần Nghiên Hy nựng con trai Vợ chồng Trần Hiểu thơm con trai. Video: Weibo

Nghiên Hy và Trần Hiểu, kém cô bốn tuổi, kết hôn năm 2016, từ đó người đẹp hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái, thu vén gia đình. Trên The Icon, Trần Hiểu từng nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Tài tử cảm ơn Nghiên Hy chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Cô sinh ở Đài Loan, từng du học ở Mỹ. Năm 2006, Trần Nghiên Hy về Đài Loan, ký hợp đồng với công ty giải trí. Người đẹp nổi tiếng đình đám năm 2011 với vai chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Ngoài đóng phim, cô là ca sĩ.

Hôn lễ Trần Nghiên Hy Khoảnh khắc hôn lễ Trần Hiểu. Video: Sina

Trần Hiểu và Nghiên Hy bén duyên sau khi hoàn thành phim Thần điêu đại hiệp 2014 (vai Dương Quá, Tiểu Long Nữ). Tài tử được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực diễn xuất qua Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục, Vân Tương truyện.

Nghinh Xuân