Trần Nghiên Hy diện đầm của NTK Việt

"Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy khoe sắc vóc trong đầm nơ khổng lồ của Huỳnh Thanh Thơ.

Người đẹp phim Thần điêu đại hiệp (2014) được chọn làm gương mặt trang bìa tạp chí Trendmo ấn bản mùa hè. Cô diện đầm xẻ cổ chữ V ren và sequin, để kiểu tóc high-low, trang điểm phong cách Y2K theo mốt hot năm nay.

Trần Nghiên Hy đeo kẹp tóc ngôi sao trên bìa tạp chí Trendmo. Ảnh: Trendmo

Thiết kế thuộc bộ sưu tập Bad Biss Thu Đông 2024 tập trung vào kỹ thuật dựng phom 3D với nơ lớn ở phần hông. Thân váy đính đá thủ công tốn 90 giờ thực hiện, dáng cột dài quét sàn tạo hiệu ứng cao ráo. Huỳnh Thanh Thơ cho biết đầu tháng 5 stylist của tạp chí liên hệ để chọn bộ cánh này cho Trần Nghiên Hy. Nhà thiết kế vui mừng khi êkíp của nữ ca sĩ và tạp chí thích thú về bộ đầm.

Nghiên Hy năm nay 42 tuổi, nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Năm ngoái, cô hoàn thành quay phim truyền hình Thư kích hồ điệp, đóng cặp Châu Kha Vũ, tài tử kém cô 19 tuổi. Tháng 2, diễn viên Đài Loan và Trần Hiểu - vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (2014) - ly hôn sau chín năm cưới.

Trần Nghiên Hy còn diện thiết kế của Huỳnh Thanh Thơ trong bộ ảnh thời trang của tạp chí. Ảnh: Trendmo

Huỳnh Thanh Thơ, 26 tuổi, thủ khoa K24 ngành Thiết kế thời trang và á khoa Thạc sĩ K2 ngành Mỹ thuật ứng dụng Đại học Văn Lang TP HCM. Cô thành lập thương hiệu riêng năm 2020, tập trung vào các thiết kế đòi hỏi xử lý thủ công tỉ mỉ, phong cách hiện đại, phá cách. Nhiều người nổi tiếng trong và ngoài nước từng mặc đồ của cô, như Chi Pu, Võ Hoàng Yến, Pháo, Hà Nhi, Ngu Thư Hân, Trương Lương Dĩnh, Lưu Tích Quân, Meng Jia (MissA), Chúc Tự Đan.

Hậu trường Trần Nghiên Hy đóng 'Thần điêu đại hiệp' Hậu trường Trần Nghiên Hy đóng cặp Trần Hiểu trong "Thần điêu đại hiệp" 2014. Video: YouTube Thatphutu

Ý Ly