Diễn viên Đài Loan Trần Nghiên Hy đóng bạn gái của Châu Kha Vũ, sao kém cô 19 tuổi, trong "Thư kích hồ điệp".

Theo Next Apple, tác phẩm thể loại ngôn tình, đang ghi hình tại Hàng Châu, Trung Quốc. Nghiên Hy và Kha Vũ nhận nhiều nhận xét chuyên nghiệp, tương tác ngọt ngào khi đóng tình nhân. Ở cảnh hôn, cả hai theo dõi thị phạm từ đạo diễn, thực hiện đúng yêu cầu, đoạn phim không phải quay nhiều lần.

Trần Nghiên Hy diễn cảnh hôn Châu Kha Vũ Nghiên Hy và Châu Kha Vũ diễn cảnh hôn. Video: Next Apple

Thư kích hồ điệp do Hoàng Thiên Nhân đạo diễn, người đẹp 41 tuổi đóng Sầm Căng, một phụ nữ đối diện khó khăn sau ly hôn. Lúc đó, cô nhận được cuộc gọi cầu xin giúp đỡ từ Lý Vũ - học sinh nông thôn từng được Sầm Căng giúp đỡ vật chất để đi học. Sầm Căng cứu Lý Vũ khỏi nguy cơ thất học. Sáu năm sau, khi đã đạt thành tựu trong công việc, Lý Vũ gặp lại Sầm Căng, theo đuổi cô nhưng mối tình gặp nhiều rào cản.

Trần Nghiên Hy diễn cảnh hôn tài tử kém 19 tuổi Nghiên Hy và Kha Vũ ở hậu trường "Thư kích hồ điệp". Video: Bilibili

Bạn diễn của Nghiên Hy - Châu Kha Vũ - người Mỹ gốc Hoa, gia nhập làng giải trí năm 2018, là thành viên nhóm nhạc BEST. Anh từng đóng các phim Dĩ ái vi doanh, Dưới tán cây có ngôi nhà mái đỏ.

Nguồn tin của Next Apple cho biết Trần Nghiên Hy hiện tập trung phát triển mảng phim ảnh, sau tám năm hạn chế công việc, ưu tiên thời gian cho gia đình, chăm con nhỏ. Cô và chồng - tài tử Trần Hiểu - vướng tin đồn ly thân một năm qua, đang giải quyết thủ tục ly hôn. Cả hai chưa phản hồi chuyện tình cảm.

Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ chụp poster. Ảnh: QQ

Nghiên Hy từng nổi đình đám với vai chính trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye), ra mắt năm 2011. Cô còn gây chú ý với Thần điêu đại hiệp 2014, Tần thời minh nguyệt.

Như Anh