Trần Nghiên Hy: 'Chồng thích dựa vào tôi'

Diễn viên Đài Loan Trần Nghiên Hy nói chồng, tài tử Trần Hiểu, luôn xem cô là điểm tựa trong cuộc sống.

Người đẹp Thần điêu đại hiệp tiết lộ cuộc sống hôn nhân, gia đình ở show thực tế Love Actually 2 phát trên Tencent Video hôm 8/2. Nghiên Hy cho biết tính cách cô mạnh mẽ, độc lập, luôn tự làm các việc có thể trong khi Trần Hiểu hay nhờ vợ, từ những việc nhỏ nhất. Chẳng hạn, khi muốn đặt mua món đồ gì đó, anh lấy điện thoại của vợ để đặt vì không tự tải app.

Vợ chồng Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy. Ảnh: Sina

Nữ diễn viên thích cảm giác chồng dựa dẫm cô. Người đẹp không thấy phiền hà khi xử lý giúp Trần Hiểu các vấn đề của anh trong đời thường. Cô nhận xét sau bảy năm chung sống, cả hai thích ứng, chấp nhận những thiếu sót của nhau, bù đắp cho nhau, vì vậy vợ chồng đều thoải mái.

Người đẹp tiết lộ khi quen Trần Hiểu ở trường quay Thần điêu đại hiệp năm 2013, cô 30 tuổi còn nam diễn viên 26 tuổi. Lúc đó, Nghiên Hy thấy bạn diễn "non choẹt, trẻ con". Hai người không nảy sinh tình cảm khi đóng phim. Sau khi tác phẩm đóng máy, cả hai liên lạc qua ứng dụng chat, dần nói chuyện nhiều hơn.

Nghiên Hy cho biết Trần Hiểu chủ động tỏ tình với cô. Ở một buổi quảng bá Thần điêu đại hiệp năm 2014, anh nói với cô: "Anh thấy em rất giống vợ anh". Câu nói của Trần Hiểu làm Nghiên Hy thấy hạnh phúc.

Hôn lễ Trần Nghiên Hy Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy ngày cưới, con trai họ năm nay bảy tuổi. Video: QQ

Đôi diễn viên tổ chức hôn lễ năm 2016, Trần Hiểu tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh còn Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái, thu vén gia đình. Cô chỉ quảng cáo, tham gia sự kiện thời trang. Trên The Icon, Trần Hiểu từng nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Tài tử cảm ơn Nghiên Hy chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Nghiên Hy sinh ở Đài Loan, từng du học ở Mỹ. Năm 2006, cô về Đài Loan, ký hợp đồng với công ty giải trí. Người đẹp nổi tiếng đình đám năm 2011 với vai chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Ngoài đóng phim, Trần Nghiên Hy là ca sĩ.

Trần Hiểu đóng phim từ thời niên thiếu. Anh nổi tiếng qua Tiếu ngạo giang hồ 2013, Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục...

Như Anh