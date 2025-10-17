Trăn nằm trên cây gần bến tàu du lịch Nha Trang

Lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang) cho biết trăn được một số tài xế đưa đón khách du lịch tại bến tàu phát hiện vào trưa cùng ngày. Con vật nằm trên ngọn cây cao 3 m ở vỉa hè, sát với bãi xe của bến.
Ngay sau đó, lãnh đạo bến tàu đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên có nơi cho biết không rành chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý hiếm, khiến việc bắt và xử lý trăn chậm trễ.
Đến 16h30, một nhóm người dân gần đó dùng gậy và thòng lọng đưa trăn từ trên cây xuống, bắt rồi mang đi.
Hiện, ngành chức năng chưa xác minh được nguồn gốc của trăn. Nhiều người dân cho biết con vật "giống loài trăn gấm" có trong Sách đỏ Việt Nam.
Bến tàu Du lịch Nha Trang thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang. Bến tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước đi tham quan các tour đảo. Nơi đây đón hơn 7.000 lượt khách mỗi ngày vào dịp lễ hoặc cao điểm mùa hè.
Bùi Toàn