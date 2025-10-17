Trăn nằm trên cây gần bến tàu du lịch Nha Trang

Khánh HòaCon trăn dài hơn 2 m, nặng khoảng 5 kg nằm trên cây ở vỉa hè bến tàu du lịch Nha Trang, khiến nhiều người hoảng sợ, chiều 17/10

Lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang) cho biết trăn được một số tài xế đưa đón khách du lịch tại bến tàu phát hiện vào trưa cùng ngày. Con vật nằm trên ngọn cây cao 3 m ở vỉa hè, sát với bãi xe của bến.

Trăn nằm trên cây ở gần bến tàu du lịch. Ảnh: Phạm Ka

Ngay sau đó, lãnh đạo bến tàu đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên có nơi cho biết không rành chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý hiếm, khiến việc bắt và xử lý trăn chậm trễ.

Đến 16h30, một nhóm người dân gần đó dùng gậy và thòng lọng đưa trăn từ trên cây xuống, bắt rồi mang đi.

Hiện, ngành chức năng chưa xác minh được nguồn gốc của trăn. Nhiều người dân cho biết con vật "giống loài trăn gấm" có trong Sách đỏ Việt Nam.

Người dân bắt trăn bỏ vào bao, rồi mang đi. Ảnh: Phạm Ka

Bến tàu Du lịch Nha Trang thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang. Bến tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước đi tham quan các tour đảo. Nơi đây đón hơn 7.000 lượt khách mỗi ngày vào dịp lễ hoặc cao điểm mùa hè.

Bùi Toàn