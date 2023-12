Trần Mạnh Tuấn: 'Vợ nhiều lần giúp tôi thoát cửa tử'

TP HCMTrần Mạnh Tuấn khóc nói nhờ vợ nên "thoát cửa tử" sau ba lần phẫu thuật não, điều trị đột quỵ.

Nghệ sĩ hội ngộ bạn hữu, đồng nghiệp trong buổi ra mắt album Mùa thu cho em hôm 25/12 tại TP HCM - đĩa nhạc đầu tiên của anh sau hai năm bị đột quỵ. Trên sân khấu, tay anh run run cầm kèn saxophone vì di chứng sau bạo bệnh. Nghệ sĩ xúc động nhắc đến vợ - Kiều Đàm Linh, người đồng cam cộng khổ suốt thời gian tập vật lý trị liệu.

"Tôi biết ơn bạn đời đã hơn một lần đưa tôi trở về từ cửa tử. Người đã ở bên tôi trong thời khắc ngặt nghèo nhất, giúp tôi càng trân trọng thêm những ngày tháng mình sống trên đời này. Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi người phụ nữ tuyệt vời", nghệ sĩ nói.

Vợ chồng Trần Mạnh Tuấn trong buổi ra mắt đĩa nhạc mới, hôm 25/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong booklet của đĩa nhạc, anh viết những dòng tâm tình tri ân vợ: "Những bản nhạc này, mùa thu đầy tình yêu này, và mọi thứ anh có trên đời, là để dành cho em". Là nhiếp ảnh gia bán chuyên, Trần Mạnh Tuấn tự tay chọn các khoảnh khắc chụp vợ để in trong tập ảnh phát hành cùng album, kèm theo lời các bản tình ca. Bìa album cũng là bức ưng ý nhất của vợ chồng anh, chụp trong một lần đi du lịch ở Nga.

Trần Mạnh Tuấn chơi bài "Mùa thu cho em" tặng vợ Trần Mạnh Tuấn chơi bài "Mùa thu cho em" tặng vợ. Video: Mai Nhật

Trong sự kiện, nghệ sĩ 53 tuổi chơi bản Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên) - ca khúc chủ đề album để tặng vợ. Đứng cạnh chồng, Kiều Đàm Linh nói với chị, cảnh tượng này "hơn cả một sự kỳ diệu" bởi chứng kiến chồng nhiều lần vào sinh ra tử trên bàn mổ. Tháng 8/2021, anh nhập viện cấp cứu, phẫu thuật não hai lần trong ba ngày. Những ngày sau đó, nghệ sĩ phải tập nhúc nhích từng ngón tay để các khớp ngón dần linh hoạt trở lại. Tuy nhiên, tháng 5/2022, di chứng hậu Covid-19 khiến anh phải nhập viện mổ não lần ba, sau đó trị liệu lại từ đầu.

Theo Kiều Đàm Linh, gia đình nhiều lần nghĩ đến tình huống xấu nhất. Người thân từng chọn trước mộ phần cho Trần Mạnh Tuấn ở Huế, nằm bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. May mắn, sức khỏe anh hồi phục dần. Những ngày chồng dưỡng bệnh ở nhà, Kiều Đàm Linh thức dậy từ 4h để nhắc anh uống thuốc, luôn ở cạnh đến đêm.

Trần Mạnh Tuấn khóc khi hôn vợ cảm ơn chị trong sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều đồng nghiệp như Cẩm Vân, Trịnh Vĩnh Trinh xúc động khi thấy Trần Mạnh Tuấn trở lại. Ca sĩ Hồng Nhung cho biết bé Tôm - con trai chị - vốn là học trò của anh nhiều năm nay. Thời điểm anh mới lâm bệnh, ở Pháp khi nghe tin, con chị chạy vào phòng riêng, đắp chăn và khóc một mình. Cậu bé quyết tâm lắp ráp thành công mô hình cây kèn saxophone làm món quà tặng thầy khi về nước.

An Trần - con gái 19 tuổi của Trần Mạnh Tuấn - vừa từ Mỹ về nhân kỳ nghỉ Giáng sinh. Đôi mắt nghệ sĩ ánh lên niềm tự hào khi nói về con, cho biết cô là sinh viên Việt đầu tiên đoạt học bổng toàn phần Berklee College of Music, trường nhạc hàng đầu Mỹ, trở thành đại sứ của trường. Dịp về nước lần này, An Trần sẽ chơi trong đêm nhạc Crossing bridge (Qua cầu), mừng câu lạc bộ jazz Saxn'Art của bố hoạt động trở lại.

"Tôi nói với các đồng nghiệp đêm nhạc sắp tới mình không thể chơi kỹ thuật phức tạp do các ngón tay còn yếu. Nhưng họ không cần lo, An Trần sẽ thay tôi đảm đương các đoạn khó", nghệ sĩ nói.

Trần Mạnh Tuấn bên con gái An Trần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Album Mùa thu cho em đánh dấu đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn. Nghệ sĩ nói vốn có thói quen thu âm sẵn vì có studio ở nhà. Sáu nhạc phẩm trong đĩa gồm Một mình, Cho em quên tuổi ngọc (Lam Phương), Bài không tên số 4, Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An), Mùa thu cho em, Bản tình cuối (Ngô Thụy Miên). Đĩa mang âm hưởng mộc với các nhạc cụ acoustic, do Trần Mạnh Tuấn (saxophone), Vũ Trọng Hiếu (piano), Chris Jennings (contrabass) thể hiện.

Trần Mạnh Tuấn sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử năm lần tại giải Cống hiến. Anh còn hợp tác nhiều nghệ sĩ như gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà.

Nghệ sĩ từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008. Nghệ sĩ ra hàng chục album, tiêu biểu như Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn (1997), Lời ru mắt em - chung với Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà và Bằng Kiều (2000), Biển khát (2001), Hạ trắng (2002), Về quê (2003), Ru ta ngậm ngùi (2009).

Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu 'Hạ trắng' Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu "Hạ trắng" với bản phối jazz trong show nhạc Trịnh năm 2020. Video: Top Online

Mai Nhật