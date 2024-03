Trăn lớn nhất thế giới bị bắn chết

BrazilSau hai tháng phát hiện, con trăn anaconda xanh dài gần 8 m tên Ana Julia, bị thợ săn bắn chết hôm 24/3 trong rừng mưa Amazon.

Xác của Ana Julia trên mặt sông. Ảnh: Jam

Một nhóm 15 nhà sinh vật học quốc tế phát hiện con trăn anaconda xanh phương bắc hồi tháng 2/2024 và xác định nó là một loài mới dựa trên ADN khác biệt 5,5% so với các loài trăn anaconda khác. Cơ thể bất động dài 7,9 m của Ana Julia được tìm thấy trên sông Formoso ở vùng nông thôn Bonito thuộc bang Mato Grosso do Sul phía nam Brazil, Mail hôm 26/2 đưa tin. Giáo sư Freek Vonk, nhà sinh vật học trong nhóm phát hiện loài trăn mới, bày tỏ nỗi buồn bã và tức giận khi nghe tin Ana Julia chết.

"Tôi nghe từ nhiều nguồn cho biết con trăn cái bị bắn chết, dù chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân cái chết của nó. Theo như chúng tôi biết, con trăn cực kỳ khỏe mạnh và đang ở giai đoạn đầu đời, vì vậy nó có thể đẻ nhiều con non trong những năm tới. Do không có nhiều con trăn khổng lồ như thế này tồn tại, đây là một tổn thất to lớn đối với đa dạng sinh thái. Nó là con trăn lớn nhất mà tôi chính mắt trông thấy", Vonk chia sẻ.

Nhà sinh vật học từng ghi lại khoảnh khắc bản thân bơi cùng Ana Julia tháng trước, trong đó con trăn có bề dày ngang một chiếc lốp xe và nặng tới 200 kg. Nhà quay phim động vật hoang dã Cristian Dimitris xác nhận con trăn chết chính là con bơi cùng Vonk sau khi so sánh dấu vết đặc trưng tương tự dấu vân tay trên mặt nó. Một chuyên gia về trăn anaconda kiêm nhà nghiên cứu ở Đại học São Paulo, Juliana Terra, cũng xác nhận thông tin và gọi Ana Julia là "biểu tượng của vùng Bonito".

Trước phát hiện, chỉ có một loài trăn anaconda xanh, còn gọi là trăn anaconda khổng lồ, được ghi nhận ở Amazon. Cùng với 14 nhà khoa học đến từ 9 nước khác, Vonk phát hiện loài rắn lớn nhất thế giới là trăn anaconda xanh thực chất gồm hai loài khác nhau. Trăn anaconda xanh tìm thấy ở phía bắc của Nam Mỹ, bao gồm Venezuela, Suriname và Guiana thuộc Pháp, dường như là một loài hoàn toàn khác. Dù thoạt nhìn hai loài trăn anaconda gần như giống hệt nhau, khác biệt di truyền giữa chúng là 5,5%. Con số đó rất lớn bởi con người và tinh tinh có độ khác biệt di truyền chỉ khoảng 2%.

Nhóm nghiên cứu đặt tên cho loài mới là Eunectes akayima theo tiếng Latinh, có nghĩa là trăn anaconda xanh phương bắc. Hiện tại, họ bày tỏ lo ngại về những nguy cơ mà loài trăn này đối mặt trong tình hình biến đổi khí hậu và chặt phá rừng ở Amazon. Hơn 1/5 diện tích rừng Amazon đã biến mất, gấp hơn 30 lần diện tích Hà Lan. "Khả năng sống sót của loài trăn khổng lồ gắn liền với việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng", các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

An Khang (Theo Mail)