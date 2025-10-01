Trần Hồng Nhung - nhan sắc Tây Nguyên trên đường chạy trail

Sinh năm 1997 tại Đức Trọng, Lâm Đồng, hiện tại Hồng Nhung học tập và sinh sống tại TP HCM.

Nhờ lớn lên từ núi rừng Tây Nguyên, cô sở hữu thân hình rắn chắc, đôi chân khỏe mạnh thích hợp với marathon và trail. Khi xa nhà, nữ VĐV này tích cực tập gym, rèn luyện thể dục thể thao, bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, chăm sóc da kỹ lưỡng. Cô cũng rất đam mê các hoạt động thể chất ngoài trời như leo núi, trekking…

Với nhan sắc thiên phú, Nhung từng ghi danh, tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt được một số thành tích nổi trội như: Top 10 Miss DaLat 2016, Top 50 Vietnam Miss University 2015.