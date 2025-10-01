Trần Hồng Nhung - nhan sắc Tây Nguyên trên đường chạy trail

Sinh năm 1997 tại Đức Trọng, Lâm Đồng, hiện tại Hồng Nhung học tập và sinh sống tại TP HCM.
Nhờ lớn lên từ núi rừng Tây Nguyên, cô sở hữu thân hình rắn chắc, đôi chân khỏe mạnh thích hợp với marathon và trail. Khi xa nhà, nữ VĐV này tích cực tập gym, rèn luyện thể dục thể thao, bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, chăm sóc da kỹ lưỡng. Cô cũng rất đam mê các hoạt động thể chất ngoài trời như leo núi, trekking…
Với nhan sắc thiên phú, Nhung từng ghi danh, tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt được một số thành tích nổi trội như: Top 10 Miss DaLat 2016, Top 50 Vietnam Miss University 2015.
Hồng Nhung tập luyện ở núi Dinh - Vũng Tàu
Theo Nhung, khó khăn lớn nhất là đoạn leo Đồi Bò ở km 65. Lúc đó cơ thể đã khá mệt, cùng với nắng nóng 38-40 độ khiến tinh thần dễ chùng xuống.
Cô nhớ lại: "Cũng có vài khoảnh khắc kiệt sức lắm, nhưng tôi không nghĩ tới bỏ cuộc. Tôi đi chậm nhưng không dừng lại. Tôi tự nhủ 'Đây là cột mốc 100 km đầu tiên, mình đã tới đây rồi, không được chùn bước'".
Bên cạnh các bài tập trail, cô gái người Lâm Đồng cũng thường tập đạp xe tại Cần Giờ để tăng sức bền. Cô tin rằng chính sự kiên nhẫn, bền bỉ từ nội lực đã giúp bản thân chinh phục hết chặng đường đã qua ở VMM.
"Sau một hành trình dài, tôi thấy trail không chỉ là sức mạnh thể chất mà còn là hành trình tinh thần, là cách mình giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trước những thử thách. Tôi chắc chắn sẽ còn tham gia nhiều giải khác trong tương lai, vì muốn trải nghiệm nhiều địa hình, nhiều cuộc đua và nhiều cung bậc cảm xúc hơn nữa", cô cho hay.
Đức Đồng
Ảnh: VMM, VnExpress Marathon, NVCC