Trần học phí đại học công lập năm học 2025-2026 là bao nhiêu?

Cháu tôi vừa trúng tuyển vào đại học công lập khá có tiếng tại TP HCM. Gia đình rất vui mừng, nhưng bất ngờ vì học phí ghi trong thông báo cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ.

Tôi còn nhớ cách đây 15 năm, chính tôi cũng theo học ngành đó, cùng trường đó, nhưng số tiền học phí chỉ bằng một phần rất nhỏ so với bây giờ. Nếu so sánh, mức thu hiện nay đã tăng lên khoảng 20 lần.

Điều này khiến gia đình khá lo lắng vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, trong khi cháu còn chi phí ăn ở, đi lại. Tôi băn khoăn liệu mức học phí mà trường công bố có phải hoàn toàn do trường tự quyết định, hay vẫn phải nằm trong khung quy định chung của Nhà nước?

Đồng thời, Nhà nước có ban hành mức trần học phí cho các trường công lập trong năm học 2025-2026 hay không? Gia đình tôi mong nhận được lời giải đáp từ luật sư để có kế hoạch tài chính phù hợp cho việc học tập lâu dài của cháu.

Độc giả Lê Bình

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn