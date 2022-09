Trần Hoàng Ngọc Khánh đạt giải đồng 'Teen Models Vietnam 2022'

Teen Models Vietnam 2022 là cuộc thi do đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc tổ chức với dàn giám khảo nổi tiếng gồm: Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận, Quán quân The Next Gentleman Phạm Văn Kiên và đạo diễn Trần Thành Trung.