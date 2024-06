Trần Hiểu im lặng trước tin ly thân Trần Nghiên Hy

Tài tử Trung Quốc Trần Hiểu từ chối phản hồi tin ly hôn Nghiên Hy sau tám năm cưới.

Theo Ifeng, từ đầu tuần đến nay, hôn nhân hai diễn viên liên tục vào top chủ đề được chú ý nhất trên Weibo. Một số paparazzi cho biết Trần Hiểu muốn chia tay từ cuối năm ngoái, chấp nhận để phần lớn tài sản cho Nghiên Hy. Theo nguồn tin, vợ chồng ly thân, con trai do mẹ chăm sóc.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy. Ảnh: Sina

Dịp sinh nhật Nghiên Hy năm nay (31/5), Trần Hiểu không công khai chúc mừng vợ như những năm trước. Nghiên Hy cũng không đến trường quay thăm Trần Hiểu, hơn một năm qua.

Theo Ifeng, phía Trần Hiểu từ chối nói về tình trạng hôn nhân trong khi Trần Nghiên Hy cũng không trả lời về sự việc.

Vợ chồng Trần Nghiên Hy nựng con trai Gia đình Trần Hiểu ở tiệc sinh nhật Trần Nghiên Hy năm 2023. Video: Weibo

Nghiên Hy và Trần Hiểu kết hôn năm 2016, từ đó người đẹp hạn chế công việc để chăm sóc con cái, thu vén gia đình, còn Trần Hiểu liên tục ở các đoàn phim. Trên The Icon năm 2022, Trần Hiểu từng nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát, tài tử biết ơn vợ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Hôn lễ Trần Nghiên Hy Khoảnh khắc hôn lễ Trần Hiểu. Video: Sina

Trần Nghiên Hy 41 tuổi, nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Cô và Trần Hiểu bén duyên khi đóng Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở Thần điêu đại hiệp 2014. Tài tử kém vợ bốn tuổi, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tích cực diễn xuất trong Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục .

Như Anh (theo Ifeng, Next Apple)