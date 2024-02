Trận địa pháo hoa tầm cao 600 quả tại công viên Thống Nhất

Điểm bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất lắp đặt tổng cộng 600 quả pháo tầm cao kết hợp 90 thùng pháo tầm thấp, mỗi giàn 25 quả.

So với Tết năm ngoái, số điểm bắn tầm cao tăng hai (từ 7 lên 9). 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp mỗi điểm có 120 giàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức tập huấn để đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bắn pháo.