Trận đấu V-League bị dừng vì mất điện

Hà TĩnhSự cố mất điện trên sân Hà Tĩnh khiến trận đấu của chủ nhà với Thanh Hóa bị ngừng lại, khi tỷ số là 1-0.

*Tiếp tục cập nhật

Phút 66, tất cả dàn đèn sân Hà Tĩnh đều vụt tắt, khiến hàng nghìn khán giả ồ lên. Cầu thủ cũng ngừng thi đấu, còn trọng tài Đỗ Anh Đức cũng thổi còi dừng trận đấu. Sau một lúc không thể khắc phục tín hiệu điện, trọng tài cho trận đấu tạm dừng, còn cầu thủ cũng trở vào khu kỹ thuật để nghỉ ngơi. Khi đó, Hà Tĩnh dẫn Thanh Hóa 1-0 nhờ công của tiền đạo người Nigeria, Charles Atshimene.

Sân Hà Tĩnh mất điện trong trận đấu giữa chủ nhà và Thanh Hóa. Ảnh: Hiếu Lương

Do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh bị mất điện diện rộng. Hàng loạt đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp bị hư hỏng, cây cối gãy đổ chắn ngang đường dây, khiến lưới điện bị ảnh hưởng. Theo tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC), có tới hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện vì ảnh hưởng của bão. NPC đã huy động toàn bộ nguồn lực để sửa chữa hạ tầng, cấp điện trở lại cho người dân.

Xuân Bình