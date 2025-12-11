Trận đấu ở nơi lạnh nhất lịch sử Champions League

KazakhstanTân binh Champions League Kairat Almaty đổi sân nhà để tiếp Olympiakos trong trận đấu có nhiệt độ -20 độ C, mức lạnh nhất lịch sử các cúp châu Âu.

Theo lịch ban đầu, trận Kairat - Olympiakos thuộc lượt 6 vòng bảng Champions League hôm 9/12 diễn ra tại thành phố Almaty. Nhưng đội chủ nhà và ban tổ chức sau đó thống nhất dời trận đấu đến thủ đô Astana cách đó hơn 1.200 km.

Ngoài khoảng cách địa lý, thay đổi này còn ghi nhận mức giảm nhiệt độ đáng kể, bởi Almaty chỉ lạnh -2 độ C, trong khi nhiệt độ tại Astana là -20 độ C. Theo trang Marca, đây là mức nhiệt độ ngoài trời thấp nhất từng được ghi nhận vào thời điểm một trận Champions League diễn ra.

Thay đổi ngược đời này chủ yếu xuất phát từ điều kiện hạ tầng. Sân nhà Central Stadium của Kairat tại Almaty - thuộc sở hữu CLB từ 2015, với sức chứa khoảng 23.000 khán giả - vốn là sân vận động có cấu trúc mở, với đường chạy điền kinh bao quanh, chỉ một khu khán đài có mái che phía trên. Do đó, những cơn gió lạnh buốt ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển của vùng Trung Á có thể thổi vào từ mọi hướng.

Ngược lại, cầu trường Astana Arena là sân có cấu trúc kín hoàn toàn với mái vòm có thể đóng mở hoàn toàn chỉ trong 20 phút, được đỡ bởi các khung thép khổng lồ đặt trên bốn cột trụ ở bốn góc sân. SVĐ này được cải tạo cách đây hơn một thập kỷ, đủ khả năng duy trì điều kiện thi đấu bình thường và bảo vệ khán giả khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ở Kazakhstan.

Sân Astana Arena bị tuyết phủ dày, nhưng sau khi đóng mái vòm, các cầu thủ vẫn có thể thi đấu bình thường ở trong sân. Ảnh: Tribuna

Vậy nên, dù nhiệt độ ngoài trời của Astana là âm 20 độ C, bên trong SVĐ, nhiệt độ ấm hơn, cho phép các cầu thủ hai đội có thể thi đấu bình thường. Nhưng dù đã quen điều kiện thời tiết giá lạnh, Kairat vẫn thua 0-1 trước Olympiakos - đội phải di chuyển quãng đường dài nhất của họ ở vòng bảng (hơn 3.200 km).

Lần đầu trong lịch sử được dự Champions League, Kairat đã chơi hai trận trên chính sân nhà quen thuộc Central Stadium vào tháng 9 và tháng 10, khi nhiệt độ chưa xuống thấp, lần lượt để thua 0-5 trước Real Madrid và hòa 0-0 trước một tân binh khác của giải là Pafos.

Kairat hiện đang xếp cuối cùng ở vòng bảng 36 đội, với chỉ một điểm vỏn vẹn. Trong khi đó, Olympiakos, với chiến thắng đầu tiên, đã có 5 điểm, vươn lên thứ 29, chỉ kém nhóm giành quyền đi tiếp 1 điểm.

Hà Phương tổng hợp