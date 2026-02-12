Trận đấu bị lùi vì Messi

MỹChấn thương của Lionel Messi khiến Inter Miami phải lùi trận giao hữu với Independiente del Valle.

Thông thường, nếu một cầu thủ dính chấn thương, trận giao hữu ngày 13/2 tại Puerto Rico vẫn có thể diễn ra. Nhưng để đảm bảo khán giả địa phương có thể trực tiếp theo dõi Messi, Inter Miami quyết định lùi trận đấu sang ngày 26/2. Nhà tân vô địch MLS sẽ về Mỹ đá trận ra quân mùa 2026 với Los Angeles FC vào ngày 21/2, rồi trở lại Puerto Rico hoàn thành lời hứa giao hữu.

Messi tham gia trận giao hữu Barcelona SC 2-2 Inter Miami tại Ecuador hôm 7/2, trước khi rời sân do chấn thương. Ảnh: Inter Miami

"Chào mọi người, tôi muốn gửi thông điệp này đến người dân Puerto Rico cũng như những người sẽ đến xem buổi tập và trận đấu", Messi nói trong video do Inter Miami đăng ngày 11/2. "Trong trận gần nhất, tôi bị căng cơ. Do đó, cùng với những người trong ban tổ chức và Inter Miami, chúng tôi quyết định lùi trận đấu. Gửi đến tất cả các bạn một cái ôm và cảm ơn vì tất cả tình yêu mà các bạn luôn dành cho chúng tôi".

Messi bị căng cơ gân kheo chân trái trong trận giao hữu với Barcelona SC tại Ecuador hôm 7/2. Đến nay, tiền đạo 38 tuổi vẫn chưa tập trở lại.

Năm 2024, Inter Miami từng gặp sự cố lớn khi Messi vắng mặt một trận giao hữu tại Hong Kong do chấn thương. Khi biết ngôi sao người Argentina không thể thi đấu, CĐV địa phương giận dữ phản ứng, khiến các bên bị tổn hại danh tiếng. Sau đó, Ban tổ chức phải hoàn một phần tiền vé.

Inter Miami vừa hoàn tất chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải 2026. Họ thua Alianza Lima 0-3 ở Peru, thắng Atletico Nacional 2-1 tại Colombia và hòa Barcelona SC 2-2 tại Ecuador. Messi ghi một bàn trong trận sau cùng.

Mùa trước, Inter Miami giành MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Bản thân Messi góp 43 bàn trên mọi đấu trường, giành giải Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới MLS.

Thanh Quý (theo ESPN)