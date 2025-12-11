Trăn đất bò vào vườn nhà dân

Hà TĩnhBa con trăn đất nặng 6-37 kg bò vào vườn nhà dân ở xã Kỳ Khang và Đức Đồng, bị gia chủ bắt được và bàn giao cho kiểm lâm.

Ngày 11/12, ông Trần Đức Minh, trú thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh), ra thăm vườn phía sau nhà thì phát hiện con trăn cuộn tròn nên bắt nhốt vào lồng sắt và trình báo chính quyền.

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định con trăn đất nặng 37 kg, dài khoảng 5 m, đường kính thân hơn 25 cm.

Con trăn được gia đình ông Minh nhốt vào lồng sắt. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó một ngày, gia đình ông Nguyễn Văn Thuyết, trú thôn Tân Thành, xã Đức Đồng (trước đây thuộc huyện Đức Thọ), phát hiện hai con trăn đất, mỗi con nặng khoảng 6 kg, bò vào vườn nên bắt nhốt lại.

Được giải thích trăn là động vật quý hiếm, gia đình ông Minh và ông Thuyết đã bàn giao cho kiểm lâm địa phương. Sáng 11/12, kiểm lâm liên hệ Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp nhận ba con trăn, chuẩn bị thả về tự nhiên.

Theo nhà chức trách, nhà ông Minh và ông Thuyết nằm sát chân núi, nhiều khả năng trăn từ rừng bò xuống vườn để săn mồi. Đến nay, chính quyền chưa ghi nhận hộ dân nào bị thất lạc gia súc, gia cầm.

Liên tiếp phát hiện trăn bò vào vườn nhà dân Kiểm lâm tiếp nhận con trăn tại nhà ông Minh ở xã Kỳ Khang, sáng 11/12. Video: Hùng Lê

Trăn đất (tên khoa học Python molurus) thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm - nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Chúng ăn chủ yếu thú gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Số lượng loài đang suy giảm do mất nơi cư trú và bị săn bắt.

Đức Hùng