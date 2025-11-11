Trận chung kết phủ trắng tuyết tại Canada

Một trận chung kết bóng đá trong bão tuyết - đó là khung cảnh không tưởng tại sân TD Place, thủ đô Ottawa, nơi hàng nghìn khán giả đội tuyết cổ vũ cho trận chung kết Ngoại hạng Canada. Bị dẫn trước, Atletico Ottawa vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu dưới điều kiện khắc nghiệt.

"Đây không còn là một trận bóng đá", HLV Cavalry, Tommy Wheeldon Jr., nói trong giờ giải lao. "Nhưng ở đây, bạn phải chấp nhận và thích nghi. Khán giả còn ném bóng tuyết, chỉ có thể là ở Canada mà thôi".