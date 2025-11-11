Trận chung kết phủ trắng tuyết tại Canada

Một trận chung kết bóng đá trong bão tuyết - đó là khung cảnh không tưởng tại sân TD Place, thủ đô Ottawa, nơi hàng nghìn khán giả đội tuyết cổ vũ cho trận chung kết Ngoại hạng Canada. Bị dẫn trước, Atletico Ottawa vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu dưới điều kiện khắc nghiệt.
"Đây không còn là một trận bóng đá", HLV Cavalry, Tommy Wheeldon Jr., nói trong giờ giải lao. "Nhưng ở đây, bạn phải chấp nhận và thích nghi. Khán giả còn ném bóng tuyết, chỉ có thể là ở Canada mà thôi".
Tuyết rơi dày suốt trận khiến cầu thủ hai đội phải "lội" trên lớp băng phủ kín mặt sân. Nhiệt độ xuống âm 8 độ C, đường biên liên tục được dọn sau mỗi 15 phút thi đấu. Thậm chí cả thủ môn phải tự cào tuyết trong khu vực 5m50 để có thể nhìn thấy trái bóng.
Nhưng niềm vui của Cavalry chỉ kéo dài 7 phút. Trong tình huống hỗn loạn trước khung thành, David Rodriguez tung cú xe đạp chổng ngược đẹp mắt giữa làn tuyết rơi dày đặc, đưa bóng dội xà rồi bay vào lưới - một bàn thắng xứng đáng được gọi là "tuyệt phẩm mùa đông".
Pha ghi bàn quyết định của David Rodriguez.
Các CĐV Atletico Ottawa phát cuồng sau bàn thắng của David Rodriguez. Có người còn cởi trần bất chấp thời tiết lạnh giá.
Cavalry lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch và tấm vé dự CONCACAF Champions League 2025, trong khi Ottawa tổ chức lễ ăn mừng ngay giữa sân phủ tuyết.
Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ hai đội ôm nhau trong màn tuyết trắng. "Đó không còn là trận đấu, mà là cuộc chiến", HLV Wheeldon Jr. nói. "Chúng tôi đã chiến đấu tới cùng trong điều kiện khắc nghiệt nhất, và tôi tự hào về các học trò".
Hồng Duy
Ảnh: AFP, Reuters, AP