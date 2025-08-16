Trạm thu phí bị đình chỉ vì đường quá xấu

Ấn ĐộTòa án Tối cao giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới khi cho rằng đơn vị thu phí không cung cấp dịch vụ tương xứng.

Ngày 14/8, Tòa án Tối cao cho biết không can thiệp vào quyết định của Tòa án cấp cao Kerala về việc đình chỉ thu phí tại trạm thu phí Paliyekkara thuộc huyện Thrissur.

Trước đó, tòa nghe đơn kiến nghị của Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI), liên quan đến tình trạng tồi tệ của đoạn đường Edapally-Mannuthy thuộc quốc lộ 544 ở Kerala.

"Các ông thu phí từ người dân nhưng lại không cung cấp dịch vụ, đường dịch vụ không được bảo trì", hội đồng cho biết.

Trạm thu phí Paliyekkara ở Kerala. Ảnh: Mathrubhumi

Ngày 6/8, tòa án cấp cao đã ra lệnh đình chỉ thu phí trong 4 tuần, lưu ý rằng không thể tính phí cho người lái xe khi đường cao tốc không được bảo trì tốt và tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Tòa án cũng nói rằng mối quan hệ giữa công chúng và NHAI là một dạng "niềm tin công cộng" và việc không duy trì lưu thông thông suốt đã vi phạm niềm tin đó.

Luật sư Tushar Mehta, đại diện cho NHAI, lập luận rằng phán quyết của tòa án cấp cao "sai lầm" khi cho phép nhà thầu Guruvayoor Infrastructure thu hồi tổn thất từ NHAI. Ông cho biết theo hợp đồng vận hành và bảo trì, bên được nhượng quyền chịu trách nhiệm bảo trì.

Thẩm phán Chandran trích dẫn một bản tin địa phương về một người đàn ông đã lỡ đám tang của bố vợ do tắc đường tại trạm thu phí.

"Thay vì nộp đơn kháng cáo và lãng phí thời gian, các anh nên làm gì đó", Thẩm phán Chandran nói với NHAI, đồng thời lưu ý rằng ngay cả xe cứu thương cũng khó đi qua trong tình trạng tắc đường.

Tòa án cho biết họ không có ý định chấp nhận đơn kiến nghị, nhưng sẽ làm rõ rằng các tranh chấp giữa NHAI và bên được nhượng quyền có thể được giải quyết thông qua trọng tài. Phiên điều trần sẽ diễn ra vào 18/8.

Mỹ Anh (theo Hindustan Times)