Trạm sạc siêu tốc cho 700 xe tải điện hạng nặng

Trung QuốcTrạm sạc siêu tốc đầu tiên trên thế giới cho xe tải nặng, với công suất 100 MW, đã hoạt động tại Tứ Xuyên từ 22/8.

Trạm sạc này cung cấp khả năng sạc siêu tốc cho việc vận chuyển vật liệu rời cự ly ngắn và trung bình trong các mỏ cát và sỏi tại Bắc Xuyên. Số vốn đầu tư 150 triệu nhân dân tệ (20,86 triệu USD), trạm sạc chiếm diện tích 46.538 m2.

Với công suất thiết kế là 100 MW, trạm trang bị 18 khu sạc siêu tốc 1,44 MW và 108 khu sạc 600 kW. Trạm này có khả năng phục vụ lên đến 700 xe tải điện hạng nặng mỗi ngày, dự kiến cung cấp hơn 300.000 kWh điện mỗi ngày. Ngoài ra, cơ sở còn tích hợp một mái che năng lượng mặt trời gần 1 MW và hai đơn vị lưu trữ năng lượng làm mát thông minh bằng gió-chất lỏng dung lượng 215 kWh.

Trạm sạc công suất 100 MW cho xe tải hạng nặng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Huawei

Sử dụng thiết bị siêu nạp Huawei Megawatt, trạm này tương thích với xe tải siêu nạp hạng nặng 3.5C, cho phép tài xế đạt được mục tiêu "sạc trong 5 phút, lái xe được 100 km". Chủ xe tải dự kiến tiết kiệm được 1,5 nhân dân tệ (0,21 USD) cho mỗi km chi phí năng lượng, tương đương 150.000 nhân dân tệ (21.000 USD) mỗi năm, về cơ bản là "tiết kiệm chi phí mua một chiếc xe tải trong ba năm". Đối với các nhà điều hành trạm, việc tăng hiệu suất sạc dự kiến cải thiện hiệu quả hoạt động hơn 15%.

Một cải tiến quan trọng của trạm là tính thân thiện với lưới điện được nâng cao. Giải pháp của Huawei tích hợp pin quang điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng hình thành lưới điện để tạo ra "lưới điện siêu nhỏ nguồn-lưới điện-tải-lưu trữ".

Thiết kế này cho phép trạm hoạt động ở cả chế độ kết nối lưới điện và chế độ độc lập, đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy ngay cả trong thời gian nhu cầu cao điểm hoặc mất điện cục bộ. Bằng cách cân bằng đầu vào năng lượng từ điện mặt trời, hệ thống lưu trữ và nhu cầu theo thời gian thực, lưới điện siêu nhỏ giảm tải cho lưới điện diện rộng, đồng thời cải thiện tính ổn định và khả năng phục hồi tổng thể.

Hơn nữa, lưới điện siêu nhỏ này tận dụng công nghệ VPP (Virtual Power Plant - Nhà máy điện ảo) để tương tác với lưới điện, tối đa hóa mức tiêu thụ năng lượng tái tạo, giảm chi phí. Giải pháp tích hợp được triển khai tại nhà máy tạo ra khoảng 5.000 kWh điện mỗi ngày.

Điều này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành thông qua cơ chế chênh lệch giá giữa đỉnh và đáy, rút điện khi giá điện thấp và cung cấp điện khi nhu cầu cao, mà còn tạo ra các nguồn doanh thu mới cho các nhà khai thác. Hệ thống này thúc đẩy sự phối hợp thực sự giữa xe cộ, trạm sạc và lưới điện, mở đường cho một hệ sinh thái năng lượng bền vững và khả thi hơn về mặt kinh tế.

Việc điện khí hóa xe tải hạng nặng dự kiến tiếp tục giảm lượng khí thải carbon thêm 45.000 tấn mỗi năm.

Mỹ Anh (theo Interesting Engineering)