Sen tàn cúc sắp nở hoa, cảm giác một năm đi qua nhanh không tưởng. Cuối năm, tất thảy đều sum họp bên gia đình bỗng mình thấy có chút gì đó trống trải và cô đơn lạc giữa thế gian vậy. (Đọc tới đây, ai đó ở một nơi xa xa có chung cảm nhận thì dừng lại hai giây chiêm nghiệm rồi mình cùng đi tiếp nhé). Vậy nên viết mình gói ghém vài dòng gửi VnExpress, hy vọng ai đó ở xa xôi "trăm năm biết có duyên gì hay không".

Bản thân:

Mình 34 tuổi, dân tộc Kinh, không tôn giáo, cao 1,58 m, nặng 54 kg (hơi ngắn nhưng tỉ lệ chiều cao, cân năng đạt lý tưởng theo WHO đấy - cười). Tính mình hòa đồng, vui vẻ, sống chan hòa với mọi người, quan điểm rõ ràng trong các mối quan hệ, quyết đoán, làm việc cẩn thận, tận tâm, chậm mà chắc.

Mình sinh ra tại Nam Định, lớn lên ở Đăk Nông. Kỷ niệm về tuổi thơ rất đẹp, tuy thời điểm đó khó khăn nhưng luôn được sống trong tình yêu thương và tự do như chim muông và muôn thú.

Cuộc sống hiện tại:

Sau khi tốt nghiệp và làm trong lĩnh vực phần mềm ở TP HCM bốn năm, chiêm nghiệm thực tiễn cuộc sống và quan sát những anh chị đi trước, mình quyết định dừng lại và dành thời gian xây dựng ước mơ cho riêng mình. Dù to tát hay giản dị, mình phải được sống cuộc đời của mình như những cánh chim trời tự do, như con cá ngoài biển cả. Trải qua một số lĩnh vực, cuối cùng mình về làm nông nghiệp, trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái... Qua bao gian nan, vất vả, nhiều lúc như muốn bỏ cuộc, bấn loạn, gục ngã, giờ đây khó khăn cũng qua đi, mình đủ tự tin để lập gia đình và đảm bảo cuộc sống của một gia đình nhỏ ấm no.

Mong muốn người bạn đời trong tương lai:

Mình rất thích câu nói của người xưa:

"Trai khôn chọn vợ chợ đông

Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân"

Mình yêu những con người dấn thân vào cuộc sống và cuộc sống hun đúc họ đẹp đẽ cả thể chất và tâm hồn. Bạn là công nhân, nông dân hay giáo viên... không quan trọng, miễn là tâm đầu ý hợp.

Một số yêu cầu phụ: tuổi từ 30 trở lại, không tôn giáo, chiều cao từ 1,5 m đến 1,62 m, ưu tiên khu vực phía Nam, từ Gia Lai vào Nam.

"Nếu em đi cùng anh, cuộc sống ngày thường sẽ ra sao nhỉ? Chúng mình sẽ làm nhà giữa mảnh đất mênh mông bát ngát cây trái quanh năm xanh tốt, có hàng xóm thôn quê, gia đình gần gũi. Chúng ta có ngôi nhà xinh xinh, trước cửa có ao cá, vườn rau. Mình có thể nuôi thêm gà và trồng thêm hoa cho đẹp.

Buổi sớm có thể dậy sớm tận hưởng bình minh ấm áp, không khí trong lành, trong sương mờ chim vẫn hót. Hàng ngày, chúng ta chăm sóc vườn tược cây trái, tự do dành thời gian cho bản thân và gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhìn chung, cuộc sống khá bình yên và chân thực. Chúng ta cùng làm việc, chăm lo cho gia đình nhỏ, tiết kiệm, đầu tư cho cuộc sống tương lai của mình. "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn".

Còn em, nếu thấy những gì anh viết thú vị và phù hợp, hãy cho nhau cơ hội để chúng ta bước vào đời nhau và cùng viết lên câu chuyện của mình nhé.

Chúc mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài của mình.

