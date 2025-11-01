Trạm giặt sấy 'siêu rẻ' trong ký túc xá Xây dựng

Thấy quần áo phơi phóng khắp ký túc xá, nhóm cựu sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội lắp trạm giặt sấy tự động, phí mỗi lượt dùng chỉ 2.000-4.000 đồng, rẻ 3-6 lần so với bên ngoài.

Chiều 31/10, giữa sân ký túc xá trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hàng chục cựu sinh viên khóa 40 (vào trường năm 1995), đến khánh thành trạm giặt sấy tự động cho ký túc xá. Từ nhà kho cũ kỹ, giờ đây, căn phòng khoảng 50 m2 được sơn sửa sạch sẽ, ngăn nắp, với 8 máy giặt và 8 máy sấy.

Các máy giặt sấy tự động hoàn toàn. Sinh viên thao tác trên một màn hình, chọn chức năng (giặt hay sấy), rồi chọn máy theo ký hiệu. Khi mã QR xuất hiện, sinh viên quét để thanh toán, rồi cho quần áo vào máy, không cần phải đổ nước giặt hay xả.

Nếu chỉ giặt hoặc sấy, sinh viên trả khoảng 2.000 đồng cho một kg quần áo, còn cả hai là 4.000 đồng, rẻ hơn 3-6 lần so với các tiệm giặt. Tiền này do nhà trường quản lý để chi trả tiền điện, nước, nước giặt xả, bảo trì.

"Những ngày nồm ẩm hay mưa rả rích cả ngày như hôm nay, quần áo em phơi không thể khô nổi. Em cũng không dám mang ra tiệm vì đắt", Ngô Khánh Ly, một trong những sinh viên đầu tiên mang đồ đến giặt, hào hứng. "Giờ có trạm giặt này với chi phí khá thấp, em có thể sử dụng khi thời tiết xấu hay hôm nào quá bận".

Sinh viên giặt sấy quần áo ở ký túc xá trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chiều 31/10. Ảnh: Dương Tâm

Trạm giặt sấy tự động cho sinh viên là ý tưởng của ban liên lạc khóa 40, nhân dịp kỷ niệm thành lập trường. Ông Kim Thành Nam, Trưởng ban, cho biết với khoảng 1.000 người, nhóm có nhiều hoạt động gắn kết, từng xây dựng nhà ăn, phòng máy tính cho học sinh vùng cao, nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh...

"Về trường khảo sát hồi đầu năm, đúng vào mùa nồm ẩm, chúng tôi thấy quần áo sinh viên phơi đầy trước và cả trong phòng, khiến không gian ở có mùi và rất bí", ông Nam nói. "Ngay lúc đó, chúng tôi đã nghĩ một trạm giặt sấy có thể giải quyết vấn đề".

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, thành viên ban liên lạc, cho biết ban đầu nhiều việc này còn nhiều ý kiến trái chiều.

"Có ý kiến cho rằng là sinh viên thì việc tự giặt quần áo là bình thường. Một luồng khác ủng hộ, nhìn nhận trạm giặt sấy giúp các bạn trẻ trải nghiệm công nghệ hiện đại, tạo ra văn hóa tự phục vụ và trở thành động lực để cố gắng", bà Thúy kể.

Còn theo ông Nam, một số ý kiến đánh giá ý tưởng này không khả thi, tốn kém. Sau đó, ban liên lạc chủ động lên các phương án để cùng trao đổi, chia sẻ. Cuối cùng, tất cả hưởng ứng. Việc đóng góp theo 23 tập thể lớp và theo cá nhân.

Những người có chuyên môn kiến trúc đảm nhận thiết kế không gian. Cựu sinh viên ngành kinh tế giúp lựa chọn máy giặt và sấy hiện đại, ưu việt, giá thành tốt.

Sau khoảng ba tháng, trạm giặt sấy hình thành. Tổng trị giá là 1,2 tỷ đồng, bao gồm tiền cải tạo mặt bằng, mua thiết bị, phần mềm và bảo trì phần mềm, chi phí hai năm bảo trì thiết bị.

PGS.TS Phạm Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội, xúc động vì "không nghĩ đẹp và hiện đại đến vậy".

"Đây có lẽ là nơi đẹp nhất ký túc xá bây giờ", ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, con số 1,2 tỷ đồng không phải nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Tuy nhiên, trạm giặt sấy mang theo câu chuyện đặc biệt, giúp sinh viên được hưởng một dịch vụ thông minh, tiếp cận chuyển đổi số ngay tại nơi ở hàng ngày. Đây cũng là cách để sinh viên rèn ý thức sử dụng các dịch vụ công cộng.

Hiện, nhiều trường lắp đặt máy giặt trong ký túc xá sinh viên nhưng hiếm có hệ thống sấy tự động hiện đại.

Dương Tâm