Trạm dừng không có xe chạy qua vẫn đông khách

Nhật BảnBức tượng Totoro chính là điều thu hút những người hâm mộ hoạt hình của Studio Ghibli đến với bến xe buýt giữa đồng không mông quạnh.

Totoro là một nhân vật hoạt hình do Studio Ghibli, hãng phim hoạt hình được yêu thích của Nhật Bản, sáng tạo nên trong phim Hàng xóm của tôi là Totoro năm 1988. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Totoro là hình ảnh sinh vật ma thuật mũm mĩm đứng đợi một chiếc xe buýt mèo trong mưa.

Khoảnh khắc đó khơi dậy nguồn cảm hứng cho không ít tác phẩm sáng tạo. Đó cũng là trường hợp của cặp vợ chồng ngoài 70 ở Takaharu, tỉnh Miyazaki. Ông bà đã quyết định dựng nên một bức tượng Totoro chờ xe buýt cho cháu mình.

Bức tượng, to lớn hơn cả trẻ em và người lớn, không chỉ đem đến niềm vui cho cháu nhỏ của hai ông bà, mà còn thu hút cả những người hâm mộ Totoro từ xa đến với thị trấn nhỏ. Ông bà đặt thêm chiếc ô màu đỏ như trong phim cho bất kỳ nhiếp ảnh gia nào ghé thăm và người yêu Totoro chụp ảnh.

Ông bà tự tay làm nên công trình đó, tự tay làm mộc, dựng khung tượng và quan tâm đến từng chi tiết hoàn hảo. Tiếp đó, họ trát vữa quanh khung như một chiếc thùng trước khi đắp thêm các lớp gạch, bê tông và một quá trình tạo hình, vẽ tỉ mẩn từ đôi mắt, bộ râu... đặc trưng dần hiện ra. Cuối cùng, họ dựng một con đường bằng gạch và sỏi xung quanh bức tượng, đặt biển báo dừng xe buýt như trong phim.

Nhờ tình yêu thương dành cho cháu nhỏ và tầm nhìn của cặp vợ chồng già này, những người hâm mộ Totoro có thêm một điểm dừng chân khác tại Takaharu để ngắm cảnh và hoài niệm bộ phim kinh điển của Studio Ghibli. Ảnh: @ayutarou0717/Instagram

An An (Theo My Modern Met)

