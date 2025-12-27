Trăm cảnh sát vây bắt nhóm giang hồ tàng trữ 10.000 viên đạn

150 cảnh sát chia nhiều mũi đã bao vây băng nhóm do Võ Thanh Tùng, giang hồ cộm cán, cầm đầu với cáo buộc mua súng đạn và tổ chức sới bạc xóc đĩa ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 27/12, Tùng và 19 người bị Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Những nghi can bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, trinh sát C02 phát hiện nhóm tội phạm do Tùng (quê Đắk Lắk) cầm đầu có dấu hiệu hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia. Những nghi can này thường xuyên xuất, nhập cảnh qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thời gian gần đây, Tùng lôi kéo, quy tụ nhiều đàn em có tiền án, tiền sự về dưới trướng. Nhóm này tìm mua vũ khí quân dụng, nhằm mục đích giải quyết các mâu thuẫn xã hội và phô trương thanh thế.

Cảnh sát phát hiện băng nhóm còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, có địa hình vắng vẻ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

C02 xác định nhóm giang hồ hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 19/12, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân.

Hơn 150 cảnh sát chia thành nhiều mũi, bất ngờ ập vào các tụ điểm, bắt quả tang nhiều người đang sát phạt. Nhà chức trách đã khám xét hiện trường và nơi ở của những người liên quan, thu giữ một khẩu súng ngắn, hơn 10.000 viên đạn các loại dùng cho vũ khí quân dụng và hơn 200 triệu đồng tiền mặt, một ôtô...

Trong 20 người bị bắt, có 4 nghi can bị điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc; 12 người về hành vi Đánh bạc. Cơ quan công an cũng xác định 3 người có hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và một người bị điều tra cả hai tội danh.

Súng và đao kiếm thu của nhóm này. Ảnh: Bộ Công an

Động thái này của C02 và công an nhiều tỉnh thành được đưa ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp và Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Quốc Thắng