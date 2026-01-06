Trăm cảnh sát vây bắt đường dây lừa đảo, đánh bạc 9.300 tỷ đồng

Hưng YênNguyễn Chính Nghĩa, 39 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán dữ liệu khách hàng, đóng giả người mua lẫn người bán để chiếm đoạt tiền và tổ chức đánh bạc.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt Nghĩa và 34 người khác để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ Nghĩa cùng đồng phạm tại Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ôtô, 18 thẻ ATM và phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định quy mô giao dịch của đường dây này lên tới 9.300 tỷ đồng.

Động thái này được Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết 2026.

Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo điều tra, Nguyễn Chính Nghĩa là người có "số má" với 2 tiền án về tội lừa đảo. Trước khi bị bắt, anh ta đang bị Công an Hà Nội và TP HCM phát lệnh truy nã đặc biệt về cùng tội danh. Sau thời gian sang Campuchia, Nghĩa quay về Việt Nam lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành.

Để tránh sự chú ý, Nghĩa không thuê nhà quá một tháng ở mỗi nơi, thường chọn các căn hộ chung cư cao cấp như Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) để điều hành "đàn em".

Những nghi can khác trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Thủ đoạn của Nghĩa là vào các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook... để mua thông tin cá nhân của các nhà phân phối kinh doanh uy tín. Sau đó, nhóm này đóng vai người mua để đặt hàng số lượng lớn. Khi có thông tin hàng hóa, người này tiếp tục đóng vai người bán, chào hàng cho các khách hàng khác với giá rẻ hơn thị trường và thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến bốc hàng.

Khi hàng đã lên xe, Nghĩa yêu cầu người bán chụp ảnh gửi cho mình, rồi dùng hình ảnh này gửi cho người mua thật để yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm cung cấp. Tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều cầu như tài khoản thuê trên mạng, tài khoản tiệm vàng hoặc nạp thẳng vào các cổng game bài trực tuyến để "rửa tiền" và đánh bạc.

Sau khi nhận tiền, Nghĩa lập tức xóa tài khoản Zalo, thu hồi tin nhắn để xóa dấu vết. Với phương thức này, từ năm 2024 đến nay, nhóm đã chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 79A đường Trưng Trắc, Phường Phố Hiến để phối hợp giải quyết.

Kiến Tường