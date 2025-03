Trăm cảnh sát giải cứu đại gia người Trung Quốc bị bắt cóc

Hàng trăm cán bộ Công an TP HCM phối hợp Bộ Công an giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị nhóm đồng hương bắt cóc, tống tiền 2 triệu USD, do Ma Cai cầm đầu.