Trăm cảnh sát đột kích 3 công ty 'tín dụng đen' ở Sài Gòn

Hơn trăm cảnh sát đồng loạt ập vào khám xét 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, hoạt động cho vay lãi nặng thông qua web tamo.vn, findo.vn, thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.

Khám xét 3 công ty núp bóng cho vay nặng lãi Cảnh sát khám xét các công ty, bắt hàng loạt người. Video: Tường Vân

Ngày 28/5, Công an TP HCM bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit); Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN) cùng 7 người là Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm hai công ty trên và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, sau thời gian dài lập chuyên án, hơn trăm người thuộc Công an TP HCM đã đồng loạt khám xét 3 công ty hoạt động "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp; bắt nhiều người, thu giữ hàng loạt tài liệu chứng cứ. Hiện, hành vi cụ thể của các bị can chưa được công bố do vụ án còn mở rộng điều tra.

Cảnh sát khám xét nơi ở của các bị can. Ảnh: Tường Vân

Cơ quan điều tra xác định, công ty Digital Credit; Fincap VN, Sofi Solutions cùng một hệ thống điều hành với hơn 100 nhân viên, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Những cá nhân, lãnh đạo các công ty liên tiếp quảng cáo, tuyển dụng nhân viên để chào mời, tìm kiếm người vay, mở rộng hoạt động.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 4/2019 đến nay 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ. Lãi suất những nơi này thấp nhất là 153%, có thể lên đến hơn 1.200% mỗi năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.

Do khách hàng vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu, thời hạn vay chỉ một tuần đến một tháng, nên họ chấp nhận lãi suất "cắt cổ" trên.

Cảnh sát đọc lệnh bắt bị can. Ảnh: Tường Vân

Quốc Thắng - Tường Vân